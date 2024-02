Sénégal : internet coupé, les députés discutent du report des elections

Le gouvernement sénégalais a restreint lundi l'accès à l'Internet mobile alors que les leaders de l'opposition et leurs partisans ont lancé des manifestations contre la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle du 25 février en raison d'un litige électoral.

Les députés devaient débattre d'un projet de loi recommandant un report de l'élection de six mois maximum. La prochaine date probable de l'élection serait alors le mois d'août, soit quatre mois après la fin du mandat de M. Sall.

L'élection présidentielle au Sénégal n'a jamais été reportée. Les manifestations qui ont éclaté dimanche devraient se poursuivre après que les dirigeants de l'opposition ont condamné le report de l'élection en le qualifiant de "coup d'État constitutionnel".

Le ministère de la Communication, des télécommunications et de l'Economie numérique a déclaré que l'internet avait été coupé "en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans le cadre de menaces et de troubles à l'ordre public".

Samedi, M. Sall a évoqué un différend entre le pouvoir judiciaire et le Parlement au sujet de la disqualification de certains candidats et de la double nationalité de certains candidats qualifiés.

Le Sénégal est en proie à des tensions politiques depuis au moins un an, avec notamment des affrontements meurtriers entre partisans de l'opposition et la disqualification de deux dirigeants de l'opposition qui, selon la plus haute autorité électorale du pays, ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité.

En juin dernier, les autorités sénégalaises ont également coupé l'accès à Internet sur les téléphones portables lorsque des partisans d'Ousmane Sonko, leader de l'opposition disqualifié, ont affronté les forces de sécurité.

Les analystes estiment que la crise sénégalaise pourrait menacer davantage la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, à un moment où la région est confrontée à une recrudescence des coups d'État et des menaces pesant sur les institutions démocratiques.