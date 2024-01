Afrique du sud : veillée en mémoire des journalistes tués à Gaza

Des journalistes sud-africains et des manifestants pro-palestiniens ont organisé dimanche une veillée à Johannesburg pour honorer les journalistes tués dans la guerre à Gaza.

Le Comité pour la protection des journalistes estime que dimanche, au moins 83 journalistes et professionnels des médias sont morts depuis le début du conflit, dont 76 journalistes palestiniens, quatre israéliens et trois libanais.

Au cours de la veillée, les journalistes présents ont parlé des défis auxquels sont confrontés les journalistes dans leurs reportages, notamment du concept d'objectivité.

"(L'objectivité) est même dans l'esprit des journalistes, d'autant plus que ce génocide est en train de se produire et que nous ne savons pas vraiment où aller ni comment dire les choses. C'était donc une conversation très poignante et je suis vraiment content que nous l'ayons eu", » a déclaré l'organisateur de la veillée Deshnee Subramany.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 26 083 personnes avaient été tuées et plus de 64 400 blessées depuis le 7 octobre, jour où des militants du territoire ont lancé une attaque surprise dans le sud d'Israël, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages.

L'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide et a demandé au tribunal international de La Haye, aux Pays-Bas, d'imposer des mesures provisoires pendant que l'affaire progresse.

Les mesures demandées comprenaient l’ordre à Israël de mettre fin à son offensive, de permettre aux résidents de Gaza d’accéder à l’aide et de prendre des « mesures raisonnables » pour prévenir le génocide.