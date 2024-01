Gaza : la CIJ juge recevable la plainte sud-africaine contre Israël

La Cour internationale de justice a entamé vendredi, l’examen des accusations de génocide portées contre Israël par l’Afrique du Sud. Si elle n’a pas ordonné de cessez-le-feu à Gaza comme réclamé par Pretoria, la plus haute juridiction de l’ONU a demandé à Israël de prendre davantage de mesure protégeant les civils.

" La Cour conclut qu'elle est prima facie compétente en vertu de l'article 9 de la Convention pour connaître de l'affaire. Compte tenu de cette conclusion, la Cour estime qu'elle ne peut accéder à la demande d'Israël de rayer l'affaire du rôle général", a déclaré Joan E. Donoghue, Président de la Cour internationale de justice.

Deux juges se sont opposés aux mesures temporaires réclamées par l’Afrique du Sud dont une Ougandaise. L’examen de sa plainte et l’appel à la protection des civils constituent déjà un motif de sa satisfaction pour Pretoria.

"Je tiens tout d'abord à remercier les juges de la Cour internationale de justice d'avoir traité cette affaire avec célérité, compte tenu de l'urgence qu'il y a à protéger des civils innocents, en Palestine, et à faire en sorte que le préjudice que l'Afrique du Sud a évoqué dans l'affaire qu'elle a portée devant la CIJ soit pris en compte et que la vie des gens soit sauvée.", a expliqué Naledi Pandor, ministre sud-africain des Affaires étrangères.

Selon le ministre de la Santé de Gaza, a déjà fait plus de 26 000 morts et près de 65 000 blessés depuis le 7 octobre. Le Premier ministre israélien a qualifié vendredi la plainte sud-africaine de fantaisiste et a promis de poursuivre la guerre contre le Hamas.

" L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse, et les personnes décentes du monde entier devraient la rejeter. Notre guerre est contre les terroristes du Hamas, pas contre les civils palestiniens. Nous continuerons à faciliter l'aide humanitaire et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre les civils à l'abri du danger, même si le Hamas utilise des civils comme boucliers humains. Nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour défendre notre pays et notre peuple", a déclaré Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien.

C’est le 29 décembre que l’Afrique du Sud avait déposé une plainte de 84 pages contre Israël auprès de la Haute Cour de l’ONU.

Le tribunal suprême des Nations unies n'ordonne pas de cessez-le-feu à Gaza, mais exige qu'Israël limite le nombre de morts