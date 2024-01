Libéria : Boakaï prête serment avec difficulté

Porté debout et devant une foule de partisans, par s'est prédécesseurs George Weah et Ellen Johnson Sirleaf, le nouveau président du Libéria Joseph Boakai, a prêté serment lundi, dans la capital Monrovia. Un appel à l'union.

"Peuple uni ! Car seuls des peuples unis peuvent construire une nation. Et où prévoyons-nous d’emmener le Liberia dans les six prochaines années ? Nous devons recentrer notre énergie politique. La campagne électorale étant désormais derrière nous, j’embrasse tous mes compatriotes libériens, chez eux et dans la diaspora". Déclare le président Boakaï.

À la suite d'une campagne présidentielle qui avait déchaîné des passions et des élections très disputées en novembre, Joseph Boakai l'avait emporté face à George Weah

"L'une des bonnes choses que j'ai appréciées dans la campagne et facilitée par les médias sociaux, c'est que les Libériens de tout horizon s'engagent dans le débat national sur notre passé, notre présent et nos perspectives d'avenir". Ajoute le président, dans un discours qu'il a terminé assis.

À 79 ans révolus et quelques signes de faiblesse, le nouveau président du Liberia se lance sur le chantier du respect de l'Etat, la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'espoir pour la jeunesse, dans un pays aux énormes défis économiques.