Guterres encourage le G-77 à réformer la gouvernance mondiale

Le 3e sommet du Sud s'est terminé lundi dans la capitale ougandaise Kampala. La réunion de deux jours avait pour thème "Ne laisser personne de côté" et prône une nouvelle dynamique à la coopération entre ses 134 États membres.

SOUNDBITE (anglais) Yoweri Museveni, président de l'Ouganda ; président du G77 :

"Le Groupe des 77 et la Chine restent unis dans la poursuite de leurs intérêts collectifs aux Nations Unies. Dans le cadre des procédures intergouvernementales des Nations unies, nous devons veiller à ce que les priorités du groupe soient valorisées et défendues", a déclaré Yoweri Museveni, président de l'Ouganda et président du G77.

Ce sommet vise à promouvoir la coopération Sud-Sud dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, de l'élimination de la pauvreté et de l'économie numérique.

Lors de son intervention, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exhorté le G-77 et la Chine à donner un élan à la réforme de la gouvernance mondiale.

"_Il faut se rendre à l'évidence, ceux qui profitent le plus du système actuel de gouvernance mondiale sont peu enclins à vouloir le réformer._C'est donc vous qui devez donner l'impulsion nécessaire au changement," adit M. Guterres aux dirigeants.

La coopèration de la Chine avec le G77 apporte une aide importante aux pays en développement, leur permettant de se positionner dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel.

Créé en juin 1964, le sommet du Sud est la plus grande organisation de pays en développement des Nations unies destinée à défendre leurs intérêts économiques.