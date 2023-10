Guerre Israël-Hamas : Guterres demande un accès humanitaire à Gaza

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exprimé mercredi son inquiétude concernant les tirs croisés le long de la Ligne bleue, la frontière entre Israël et le Liban, et a appelé "toutes les parties et ceux qui ont de l'influence" sur elles à contenir un "débordement" des hostilités.

Dans une brève déclaration aux médias, António Guterres a indiqué qu'il était "en contact permanent avec les dirigeants de la région" au Moyen-Orient à la suite de la nouvelle guerre entre Israël et le groupe islamiste Hamas, avec "plusieurs priorités", la première étant, selon lui, d'"éviter un débordement du conflit".

"Nous devons éviter un débordement du conflit. Je suis préoccupé par les récents échanges de tirs le long de la Ligne bleue et par les attaques signalées dans le sud du Liban. J'appelle toutes les parties et ceux qui ont une influence sur ces parties à éviter une nouvelle escalade et une contagion", a déclaré le chef de l'ONU.

M. Guterres a également réitéré son appel à "la libération nécessaire de tous les otages israéliens détenus à Gaza", estimés par le gouvernement israélien à plus de 100 personnes, et a rappelé que les civils doivent être protégés dans tout conflit, comme le dicte le droit international humanitaire.

L'ONU a indiqué que plus de 220 000 réfugiés palestiniens se trouvaient actuellement dans 92 installations de l'UNRWA dans la bande de Gaza et a précisé que le personnel de l'ONU "travaillait 24 heures sur 24" pour aider les habitants de Gaza.

Il a également regretté que plusieurs employés de l'ONU "aient déjà payé le prix" : l'organisation estime que onze employés de l'UNRWA ont été tués au cours des quatre derniers jours par les bombardements israéliens.

Face au blocus de l'enclave par le gouvernement israélien, M. Guterres a appelé à l'autorisation de l'entrée à Gaza de produits de première nécessité tels que la nourriture et l'eau, et a remercié l'Égypte pour son intervention visant à "faciliter l'accès humanitaire" par le point de passage de Rafah et l'aéroport d'El Arish.

Après l'attaque surprise lancée samedi par le mouvement islamiste Hamas en Israël, la nouvelle guerre entre mercredi dans sa cinquième journée, les milices de Gaza continuant à tirer des roquettes sur les communautés israéliennes proches de la frontière.

Les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza se sont également poursuivies, avec un bombardement intensif de plus de 320 cibles du Hamas et du Jihad islamique palestinien dans différentes parties de l'enclave, y compris un complexe prétendument utilisé pour la production et le stockage d'armes.