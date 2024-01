Burna Boy se produira à la 66e édition des Grammy Awards

L'artiste nigérian Burna Boy se produira lors de la 66e édition de cérémonie américaine des Grammys Awards prévue le 4 février à Los Angeles.

Récompensé par le Grammy du meilleur album musical international en 2021, le chanteur de 32 ans est en lice cette année dans quatre catégories.

Meilleur album de musique internationale pour I Told Them…ainsi que pour la première meilleure performance musicale africaine pour son titre City Boys.

Mais également pour la meilleure performance musicale internationale avec le morceau Alone et pour la meilleure performance rap mélodique avec le titre Sittin’ On Top Of The World.

Cette cérémonie sera animée par Trevor Noah pour la quatrième année consécutive.

Burna Boy Travis Scott, Luke Combs se produiront aux côtés de d'Olivia Rodrigo, Dua Lipa et Billie Eilish.