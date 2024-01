Ouganda : la start-up Aspire redonne espoir aux réfugiés

Contraint de fuir l’Éthiopie, Binyam Meles s'est retrouvé en Ouganda où il a créé une entreprise technologique.

Ce réfugié a décidé de ne pas se résigner en mettant à profit ses connaissances en informatique au service d'autres réfugiés. La start-up Aspire veut redonner espoir à plusieurs d'entre eux dans la capitale Kampala en leur offrant des cours en maintenance informatique et en anglais.

Binyam est aujourd'hui totalement indépendant et heureux : je suis ici depuis trois ans à présent, et ce fut l’une des expériences les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma vie. À mon arrivée, il était très difficile de trouver du travail, pour avoir un revenu stable et m’intégrer dans la société. Mais au fil du temps, j’ai réalisé que la meilleure façon de s'affirmer ici, c'est par l’entrepreneuriat et c’est ce comme cela que la start-up technologique Aspire a commencé, c'est aujourd'hui, une société de conseil en compétences numériques et en IT.

Masajid Adam Omer, est soudanaise, avant de trouver refuge en Ouganda, elle vivait de son art, le tatouage temporaire encore appelé henné. Grâce à Aspire, elle peut désormais s'exprimer en anglais, celle qui ne parlait que l'arabe, il y a quelques années en arrière. L'anglais en poche et des compétences de base en informatique, le jeune femme a réussi son intégration.

250 réfugiés de différents pays prennent part aux formations de la start-up technologique Aspire. Binyam Meles bénéficie également du soutien d’ONG internationale et d’un partenaire local pour s'équiper en matériel informatique.

L’Ouganda est le plus grand pays d’accueil de réfugiés sur le continent africain, environ 1,5 million réfugiés y vivent. Si la majorité se trouve dans les régions du Nil et de l’Ouest, des milliers d'autres vivent dans la capitale. Pour faciliter leur intégration, Binyam Meles a conçu un site internet qui met à disposition des informations en cinq langues.