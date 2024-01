Kenya : 21 rhinocéros noirs relocalisés dans un parc privé

Le Kenya s’est lancé dans une vaste opération de relocalisation de ses rhinocéros noirs.

21 mammifères en danger critique d’extinction vont élire domicile dans le parc privé de Loisaba situé dans le centre du Kenya. Cette relocalisation concerne plusieurs mâles et femelles récupérés dans trois parcs.

Grâce à ces actions périodiques, le Kenya a réussi a sauvé cette espèce de rhinocéros.

_Il avait environ 292 rhinocéros noirs dans les années 70 jusqu’au début des années 80. Ils ont été décimés par le braconnage avec le travail, la politique gouvernementale, l’engagement de l'agence kényane de la conservation des espèces et d’un certain engagement du secteur privé et des communautés, nous avons vu ces chiffres augmenter à un peu plus d’un millier aujourd’hui, e_xplique Tom Sylvester, directeur du parc Loisaba.

Une précédente opération avait viré au fiasco en 2018 avec la mort des 11 animaux relocalisés. Pour cette fois, des rangers ont eu des sueurs froides en raison de l'intrépide caractère d'un rhinocéros qui n'a pu être endormi par une fléchette tranquillisante tirée depuis un hélicoptère.

Le Kenya compte aujourd’hui près de 1000 rhinocéros noirs, selon le département de la faune. C’est la troisième plus grande population de rhinocéros noirs au monde derrière l’Afrique du Sud et la Namibie.

Il ne reste plus que 6 487 rhinocéros sauvages dans le monde, selon l’organisation caritative Save The Rhino, tous vivent en Afrique.