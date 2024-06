Des substances radioactives contre le braconnage de rhinocéros

Des chercheurs sud-africains ont injecté des substances radioactives dans les cornes de 20 rhinocéros dans le cadre d'un projet de recherche visant à réduire le braconnage.

L'idée est que les détecteurs de radiations déjà en place aux frontières nationales détectent les cornes et aident les autorités à arrêter les braconniers et les trafiquants.

La recherche, à laquelle ont participé des vétérinaires et des experts nucléaires, commence par la tranquillisation de l'animal avant de percer un trou dans sa corne et d'y insérer soigneusement le matériau nucléaire. Cette semaine, des chercheurs de l'unité de radioprotection et de physique sanitaire de l'université de Witwatersrand, en Afrique du Sud, ont injecté ces isotopes à 20 rhinocéros vivants. Ils espèrent que ce procédé pourra être reproduit pour sauver d'autres espèces sauvages vulnérables au braconnage, comme les éléphants et les pangolins.

"Nous faisons cela parce que cela facilite considérablement l'interception de ces cornes lors de leur trafic international, car il existe un réseau mondial de contrôleurs de radiations conçu pour prévenir le terrorisme nucléaire", a déclaré le professeur James Larkin, qui dirige le projet. "Nous nous appuyons sur ce réseau".

Selon les chiffres de l'Union internationale pour la conservation de la nature, un organisme international de protection de la nature, la population mondiale de rhinocéros s'élevait à environ 500 000 au début du XXe siècle. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 27 000, en raison de la demande constante de cornes de rhinocéros sur le marché noir.

L'Afrique du Sud possède la plus grande population de rhinocéros, estimée à 16 000 individus, ce qui en fait un point chaud avec plus de 500 rhinocéros tués chaque année.

Le pays a connu une baisse significative du braconnage des rhinocéros vers 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19, mais les chiffres ont augmenté lorsque les restrictions liées au virus ont été assouplies.

"Nous devons faire quelque chose de nouveau et de différent pour réduire le braconnage. Vous savez, vous verrez que les chiffres ont déjà commencé à augmenter", a déclaré M. Larkin. "Pendant la Covid, ils ont tous baissé, mais après la Covid, nous commençons à voir ces chiffres remonter."

Si l'idée a reçu le soutien de certains acteurs du secteur, les chercheurs ont dû franchir de nombreux obstacles éthiques posés par les détracteurs de leur méthodologie.

Pelham Jones, président de la Private Rhino Owners Association, fait partie des détracteurs de la méthode proposée et doute qu'elle puisse dissuader efficacement les braconniers et les trafiquants.

"Les braconniers ont trouvé d'autres moyens de faire sortir la corne de rhinocéros du pays, du continent ou de l'extérieur du continent, sans passer par les postes-frontières traditionnels", a-t-il déclaré. "Ils contournent les postes frontières parce qu'ils savent que c'est là que le risque de confiscation ou d'interception est le plus élevé."

Le professeur Nithaya Chetty, doyen de la faculté des sciences de Witwatersrand, a déclaré que le dosage de la radioactivité était très faible et que son impact négatif potentiel sur l'animal avait fait l'objet de tests approfondis.