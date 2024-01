Emmy Awards : Trevor Noah enfin vainqueur pour le "Daily Show"

Trevor Noah a remporté le prix de la meilleure émission de divertissement avec ‘’ The Daily Show With Trevor Noah'' à Los Angeles, lors de la 75e cérémonie des Emmy Awards dans la nuit de lundi à mardi.

"Eh bien, je pense que c'est une recompense pour les personnes qui ont contribué à la création de l'émission.

Vous savez, on ne peut pas nier le génie de John Stewart qui a jeté les bases de tous les gagnants des Emmy Awards dans cette catégorie depuis des décennies, presque.

Cela ne fait pas des décennies. J'avais 20 ans. Je pense que c'est des décennies. Et donc, je veux dire, des gens comme Jon Stewart, Stephen Colbert, qui faisait partie de l'émission, John Oliver, qui faisait aussi partie de l'émission. Vous voyez toutes ces personnes extraordinaires qui se sont réunies pour faire en sorte que cela se produise. Je suis honnêtement honoré d'avoir pu y participer parce que, il est clair que c'était une formule gagnante.

Et il est évident que la personne qui présentera l'émission sera quelqu'un qui y ajoutera son grain de sel. Mais n'est-ce pas là tout ?

C'est donc formidable de pouvoir faire partie de cette aventure. J'ai l'impression de faire partie d'une équipe de football qui gagne.

Et je veux dire le football, comme le soccer, où vous vous dites, ouais, j'ai fait partie de cette année-là, comme Pelé l'a fait au début des années 70. Et puis il y a les successeurs. Et vous vous dites, eh bien, je suppose que c'était notre année de célébration ensemble", a déclaré l'animateur sud-africain

L’Américaine Ayo Edebiri a obtenu le prix de la meilleure actrice pour un second dans une comédie.