Les évêques d’Afrique disent non à la bénédiction des couples homosexuels

Un communiqué publié, jeudi à Accra, au Ghana, par Fridolin Ambongo, évêque de Kinshasa et président du Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar rejette sur un ton ferme la proposition du Vatican.

Ces bénédictions des couples homosexuels ne pourront pas se faire sur le continent sans s’exposer à des scandales rétorque le communiqué. C'est la première fois que tous les évêques d’un continent rejettent publiquement une instruction romaine.

Et comme si la position de l'Afrique devait en inquiéter plus d'un, l'évêque Fridolin Ambongo appelle les communautés chrétiennes d’Afrique à ne pas se laisser ébranler, et rappelle que le Pape François est opposé à toute forme de colonisation culturelle au continent.

La réponse catégorique de l'organisation des responsables catholiques du continent entache la réputation du Vatican. Pour certains, l'image du Pape s'en trouverait même affaiblie.

L'Église de Rome avait tenté d'expliquer sa déclaration baptisée Fiducia Supplicans et l'ordre de bénir les couples homosexuels, mais pour les évêques africains le texte est trop subtil à comprendre par les gens simples.