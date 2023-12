Nigeria : la bénédiction de couples homosexuels ne fait pas l'unanimité

La décision du Vatican d'autoriser la 'bénédiction' des couples de même sexe, signée par le pape ne fait pas l'unanimité.

Au Nigeria, la mesure présentée comme un progrès dans la lutte contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle des membres de l'Église catholique est condamnée.

"Dieu n'a pas commis d'erreur en créant Adam et Eve. Il a estimé que c'était imparfait ou, s'il voulait que le monde prenne la direction que le pape veut lui donner, lorsqu'il a demandé à Noé de choisir deux animaux pour l'arche, il lui aurait dit de choisir des animaux du même sexe, mais il a dit deux, ce qui signifie des animaux de sexe différent. Le but principal de la création était la procréation, la multiplication. Si nous faisons le mariage entre personnes de même sexe, comment cela se produira-t-il ?'', s'interroge Esezobor Divine-Favour.

Mais la disposition se heurte dans plusieurs pays à l’application stricte des principes bibliques.

"Ce qu'a dit le pape n'est pas bon, car comment légaliserait-il le mariage homosexuel ? Ce n'est pas bon du tout parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un péché contre Dieu.’’, assène Happiness Odunloye, femme d'affaires.

En Afrique ou vivent 265 millions de catholiques, au moins 30 pays ont des lois interdisant la pratique de l’homosexualité. L’Assemblée nationale Nigériane a légiféré sur le sujet en 2013.

"Que le pape se prononce à Rome, en Argentine ou ailleurs, cette déclaration ne s'applique pas au droit nigérian et ne le modifie pas. La loi nigériane actuelle stipule que le mariage, qu'il soit célébré ou contracté à l'église ou dans un registre, est l'union d'un homme et d'une femme. Et pour aller plus loin, une loi, votée par l’Assemblée nationale en 2013, interdit également le mariage homosexuel au Nigeria. La déclaration du pape n'invalide donc en aucun cas une loi du Nigeria et l'Église catholique du Nigeria le sait également.", tempête Liborous Oshoma, avocat.

Au Nigeria, où le mariage homosexuel est criminalisé depuis une décennie, l'association des évêques catholiques a déclaré que la déclaration du pape ne contredisait pas les enseignements de l'Église sur le mariage en tant qu'"union exclusive" d'un homme et d'une femme.