Gaza : l'OMS alerte sur la situation dramatique du système de santé

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a rencontré son homologue palestinien Mahmoud Abbas au Palais fédéral du Caire, lundi. Selon l'Agence de presse palestinienne (WAFA), les dirigeants se sont entretenus au sujet des derniers développements en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, "soulignant la nécessité de mettre fin à l’offensive israélienne contre le peuple palestinien".

A Gaza, l’hôpital Al-Aqsa est débordé. Le coordinateur des équipes d’urgences de l’Organisation mondiale de la Santé, Sean Casey, alerte sur la situation dramatique du système de soins dans l’enclave palestinienne.

"Je suis à l'hôpital Al-Aqsa, au centre de Gaza, dans le service des urgences, où l'on soigne plusieurs enfants à même le sol et sur un brancard derrière moi. Les médecins réclament un scalpel et des tubes thoraciques. De nombreuses personnes ont afflué à la suite d'une explosion. Un enfant est malheureusement décédé et son corps n'a pas été identifié. Comme vous pouvez le voir, la situation est chaotique", témoigne Sean Casey, dans une vidéo relayée sur les rééseaux sociaux.

A Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, plus de 600 patients de l'hôpital al-Aqsa ont dû quitter les lieux face à "l'intensification des hostilités", affirmait l'Organisation mondiale de la Santé ce dimanche soir. La veille, le personnel de Médecins sans frontières avait évacué ce même hôpital.

Plus de 22 800 Palestiniens ont été tués et plus de 58 000 blessés depuis le début l’offensive israélienne sur la bande de Gaza, selon des estimations du ministère palestinien de la santé , qui précise qu'environ deux tiers des personnes tuées sont des femmes et des mineurs.