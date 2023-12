Le Ghana légalise le cannabis industriel

Le Parlement ghanéen a légalisé la culture du cannabis à usage thérapeutique et industrielle. Le texte voté le 14 décembre, confère au ministre de l'intérieur le pouvoir de délivrer des licences, ouvrant ainsi une ère de transformation dans le pays en matière de cannabis.

'' Cela n'aurait pas pu se produire à un moment plus opportun, et constituera une industrie extrêmement importante à mettre en place. C'est une industrie qui change la donne'', se félicite Nana Agyemang, Président directeur général de HEMPIRE ASSOCIATION OF GHANA.

L'engagement du Ghana a été souligné par l'adoption de la loi 2020 sur la Commission de contrôle des stupéfiants.

'' Nous voulons encourager le gouvernement à impliquer le secteur privé, en particulier les entreprises locales ayant la technique nécessaire, a aider à faire face aux défis auxquels le secteur était confronté dans d'autres régions du monde.'', explique Godfried Abogye, président de l'INT'L CANNABIS COMPANY.

Cette décision s'inscrit dans une vague mondiale de pays qui exploitent le potentiel de l'industrie du cannabis, dont le PIB mondial était estimé à 30 milliards de dollars en janvier 2022.

Les licences couvrent l'ensemble des activités liées au cannabis, notamment la culture, la transformation, la distribution, la vente, l'importation et l'exportation. Le sujet divise.

'' Alors que nous maitrisons notre circuit de production, nous ne sommes pas en mesure de contrôler l'électricité que nous produisons dans ce pays. Comme si cela ne suffisait pas, vous voulez maintenant délivrer des licences pour le cannabis. Le Ghana a la chance de posséder de l'or, des diamants et tout le reste. En fait, nous avons récemment adopté la taxe électronique. Rien de tout cela n'est en mesure d'assurer la sécurité de notre pays.'', tempêteKwame Govern Agbodza, membre du parlement ghanéen.

Les experts affirment que si l'industrie du cannabis est correctement gérée et réglementée tout au long de la chaîne de valeur, les problèmes économiques du Ghana pourraient être résolus, car le cannabis a la capacité de prospérer dans toutes les régions du pays.