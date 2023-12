Le parcours tortueux d'un migrant mauritanien à la frontière Mexique-USA

Avant de s’installer à New York comme des milliers d’autres migrants cette année, Abdoul, originaire de Mauritanie a du traverser la frontière américano-mexicaine.

Un voyage qu'il a entrepris de faire au péril de sa vie. Nouakchott n'était plus un endroit sûr selon lui. Abdoul attend depuis une régularisation avant de travailler et de poursuivre ses études. Pour être arrivé illégalement sur le territoire américain, il a été incarcéré dans le cadre d'un plan de sécurité frontalière de plusieurs milliards de dollars au Texas. Sa mise en œuvre n'a pas permis de réduire l'arrivée des migrants :

Quand je suis arrivé au Texas, j’ai été arrêté par la police, explique-t-il

Plus de 12 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération Lone Star entre 2021 et octobre 2023. L’initiative a coûté près de 10 milliards de dollars et a également permis de financer l'installation des barrières frontalières et de déployer des milliers d’agents.

Abdoul, lui rêve d'une chose aujourd'hui : je veux aller à l’école et mon rêve est d’être bien éduqué.

Dès mars prochain, le Texas prévoir d'accorder plus de pouvoirs à la police pour arrêter les migrants tout en permettant aux juges locaux d'ordonner leur expulsion des Etats-Unis en vertu d’un projet de loi signé lundi par le gouvernement républicain.