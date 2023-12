USA : en Caroline du Sud, un musée de la photographie sur la ségrégation

L'histoire des droits civiques en Caroline du Sud a été en grande partie vue à travers l'objectif du photographe Cecil Williams. Des sit-ins aux manifestations de prière, en passant par les portraits d'Afro-Américains intégrant des universités et accédant à des postes de juges fédéraux, Williams a tout photographié.

Après des années de travail, les millions de photographies de Williams sont en train d'être numérisées et classées, et son grand rêve d'un musée des droits civiques montrant comment les Noirs américains ont lutté contre la ségrégation et la discrimination dans cet État est sur le point de quitter sa vieille maison pour s'installer dans un bâtiment beaucoup plus grand et plus important, à Orangeburg.

"Les images peuvent avoir un grand pouvoir de narration", a déclaré M. Williams, qui a fêté ses 85 ans le mois dernier. "La lutte pour obtenir les droits qui nous sont dus en vertu de la Constitution des États-Unis est une histoire très puissante."

Si l'histoire de Williams et de ceux qui figurent sur ses images restera dans les mémoires, les conservateurs et les historiens craignent qu'une grande partie de l'histoire afro-américaine ne se perde à mesure que ceux qui ont vécu à l'époque du mouvement pour les droits civiques meurent et que leurs lettres, photographies et autres souvenirs de la lutte ne soient jetés aux oubliettes.

"Nous parlons de super-héros comme Superman ou la Panthère noire. Mais j'aimerais que les jeunes réalisent qu'il y a des super-héros dans leur quartier qui ont combattu l'injustice tous les jours", a déclaré M. Williams.

Williams a eu son premier appareil photo à l'âge de 9 ans. Quelques années plus tard, il a pris une photo de Thurgood Marshall, avocat des droits civiques et futur juge de la Cour suprême, descendant d'un train pour travailler sur une affaire de ségrégation - une seule image parce qu'il faisait sombre et que les ampoules électriques coûtaient 1 dollar chacune.

La photo suscite beaucoup d'intérêt. Rapidement, le magazine Jet demande à Williams de prendre des photos. Il a continué pendant des décennies, capturant des images de la grève du personnel hospitalier de Charleston, de la dernière campagne du sénateur américain Strom Thurmond et du retrait du drapeau confédéré du dôme de la State House.

En 2019, M. Williams, sa femme et un ami se sont rendu compte qu'il n'existait pas de musée consacré aux droits civiques en Caroline du Sud, contrairement à tous les autres États du Sud.

Williams a donc transformé sa vieille maison et sa chambre noire dans un quartier résidentiel d'Orangeburg en musée des droits civiques de Caroline du Sud Cecil Williams. Il a créé les expositions et cloisonné les salles lui-même. Le musée a accueilli 25 000 visiteurs avec peu de publicité.

Ses photographies sont omniprésentes, mais ce n'est pas tout. On y trouve une quille de bowling et des cartouches de fusil de chasse provenant du All-Star Bowling Lanes, où les manifestations pour la déségrégation en 1968 se sont terminées par des tirs de la police sur les manifestants, tuant trois d'entre eux dans ce qui est devenu le "massacre d'Orangeburg".

La section consacrée à l'affaire Briggs v. Elliott, l'affaire de Caroline du Sud qui a permis à la Cour suprême des États-Unis de renverser la ségrégation légale dans l'affaire Brown v. Board of Education, lui tient particulièrement à cœur.

Williams expose la Bible du révérend Joseph DeLaine, l'un des plaignants dans l'affaire Briggs v. Elliott, qui a organisé la lutte des parents noirs contre l'inégalité flagrante des écoles de leur district scolaire local. On y trouve également l'arme de DeLaine, qu'il a utilisée pour se protéger, lui et sa famille, lorsque des racistes sont venus les attaquer une nuit.

Les derniers efforts de Williams consistent en une tentative de longue haleine pour amener la Cour suprême des États-Unis à renommer l'affaire Brown "affaire Briggs" dans ses archives officielles. Les affaires Briggs ont été inscrites au rôle de la Cour suprême en 1951 ; l'affaire Brown y a été ajoutée un an plus tard. La Cour a déclaré que le nom est apparu lorsqu'un greffier a regroupé cinq affaires contre la ségrégation, dont les affaires Brown et Briggs. M. Williams pense qu'il s'agit d'une volonté délibérée d'occulter le fait que la Caroline du Sud est à l'origine de l'affaire qui a mis fin à la ségrégation.

"Parfois, dans l'histoire, il est important d'être le premier. Et c'est l'une des fois où cela aurait dû compter", a déclaré M. Williams.

Les négatifs contenant l'histoire relatée par Williams ont été scannés par l'université de Claflin. Les étudiants s'efforcent de les cataloguer en indiquant les dates et les personnes figurant sur les photographies. Mais les historiens craignent que ce ne soit pas le cas partout, à mesure que la génération qui s'est battue pour les droits civiques s'éteint.

Des personnes comme l'historien Brent Leggs ne s'intéressent pas seulement à la préservation des maisons où se sont tenues les réunions sur les droits civiques et des malteries où les Noirs s'asseyaient à des comptoirs réservés aux Blancs. Ils veulent des lettres, des affiches, des enregistrements de discours et de sermons, des meubles et tout ce qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé, de ce à quoi cela ressemblait et de ce que l'on entendait.

"Il y a un puits civique profond dans la communauté noire. Au fur et à mesure que les générations changent et que les changements se produisent dans ces familles, nous perdons la compréhension de l'importance de ce type d'histoire", a déclaré M. Leggs, directeur exécutif de l'African American Cultural Action Heritage Fund (Fonds d'action culturelle afro-américaine). Il conseille vivement de conserver les documents et de les faire examiner par des historiens.

D'ici un an environ, M. Williams espère installer son musée dans un bâtiment trois fois plus grand, dans le centre-ville d'Orangeburg, avec du personnel à plein temps.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une subvention fédérale de 23 millions de dollars destinée à revitaliser Railroad Corner, à Orangeburg, en tant que porte d'entrée de la ville, qui compte près de trois quarts d'Afro-Américains et deux universités historiquement noires voisines. C'est aussi l'aboutissement d'années d'efforts pour obtenir le soutien de tous ceux qui veulent bien l'entendre.

"Nous manquons de temps. Le temps me manque. Cela fait quatre ou cinq décennies que j'essaie d'avoir un impact, de faire connaître notre histoire", a déclaré M. Williams.

M. Williams note que la quasi-totalité de l'argent nécessaire aux travaux provient de sources fédérales ou locales. "La Caroline du Sud a longtemps voulu cacher cette histoire", a déclaré M. Williams, qui pense que les dirigeants de cet État voulaient taire le racisme qui y régnait.

Williams a veillé à ce que son musée montre cette histoire cachée. Outre l'affaire Briggs, le musée se souvient de Sarah Mae Flemming, une Afro-Américaine expulsée d'un bus de Columbia sept mois avant que Rosa Parks ne refuse de céder sa place dans le bus de Montgomery, en Alabama.

"Parfois, je me mets dans des situations où je photographie des choses qui font partie de l'histoire. Mais il y a d'autres fois où il semble que ce soit mon destin qui m'ait amené à cette situation", a déclaré M. Williams. "Je suis devenu le porte-étendard de personnes qui ne pouvaient pas parler pour elles-mêmes."

Au sommet de sa carrière, Williams et ses photos n'étaient pas les bienvenus dans les salles de presse de Caroline du Sud, réservées aux Blancs. À Columbia, il a été exclu du plus grand journal de l'État, mais autorisé à pénétrer dans les bureaux voisins de l'Associated Press, qui a transmis certaines de ses photos au monde entier.

"Les journaux blancs de Caroline du Sud n'employaient pas de reporters ou de photographes noirs et couvraient rarement les événements de la vie des Noirs. Parfois, grâce à la diffusion de l'AP, le travail de Williams a permis de contrer cette omission", écrit Claudia Smith Brinson dans Injustice In Focus, un livre qu'elle a écrit avec Williams sur sa vie.