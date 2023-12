Élections en RDC : des retards observés à Kinshasa

Dans un bureau de vote de la Gombe, commune de Kinshasa, des électeurs faisaient la queue mercredi matin, alors que débutent les élections générales en RDC.

Mais leur engouement des électeurs contrastait déjà avec des retards et dysfonctionnements plus ou moins importants, observés dans les centres de vote de diverses localités.

Mais c'est semble-t-il à Kinshasa même que les retards parmi les plus importants ont été enregistrés.

Près de 44 millions d'électeurs inscrits, sur un total d'environ 100 millions d'habitants, sont appelés à élire leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et, pour la première fois, leurs conseillers communaux. Autre première, des Congolais de la diaspora doivent voter dans cinq pays.

Plus de 100.000 candidats sont sur les rangs pour les quatre scrutins. Le président de la Commission électorale (Céni), Denis Kadima, a promis la "transparence" du processus, avec un suivi "en temps réel" de la compilation des résultats.

Plusieurs missions d'observation des élections sont déployées. Avec 25 000 personnes, celle des églises catholique et protestante est la plus grande et ses avis et conclusions sont traditionnellement très suivis. Ses animateurs ont promis un "dépouillement parallèle" pour la présidentielle.