Le président somalien défend son fils impliqué dans un accident mortel

Le président Hassan Cheikh Mohamoud a défendu son fils impliqué dans un accident mortel à Istanbul, en Turquie. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui 8 décembre 2023 par le bureau du procureur général d'Istanbul.

Le président somalien dit faire tout, pour que son fils se présente à la justice : c’était un accident. Il ne s’est pas enfui. Il était présent en Turquie jusqu’à ce que la police vienne et fasse son travail. Et après l’incident, il est resté quelques jours, il a même engagé un avocat et à ce moment, il n’y avait aucun mandat d’arrêt contre lui. Il a une entreprise dans ce pays, il est juste en déplacement, mais il est toujours lié au pays. Et je lui ai demandé de se présenter devant le tribunal. Une position qu'il partage. Il ne s'agit pas d'un petit garçon, la décision lui appartient, mais je lui prodigue ce conseil.

Mohamed Hassan Cheikh Mohamoud , médecin âgé de 40 ans, avait été libéré sans contrôle judiciaire après un premier rapport de police, selon le quotidien Cumhuriyet.

Son père espère entrer en contact avec la famille de la victime, ce père de deux enfants, décédé six jours après le drame : je voulais profiter de l’occasion pour présenter mes condoléances à la famille, que je ne sais pas comment contacter. Nous partageons avec eux cette douleur et cette perte. Nous sommes désolés pour cette perte. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que mon fils respecte la loi turque et une loi équitable et je me tiendrai aux côtés du tribunal de la Turquie.

Nous respectons les lois, la justice et le système judiciaire je ne permettrai jamais à quiconque de violer le système judiciaire de la Turquie a rassuré a tenu à rassurer le président de la Somalie. Un pays qu'il a qualifié d'ami.

Face à la pression de la rue, le ministre turc de la justice a dans un tweet affiché sa détermination a traqué le suspect principal de la mort de Gocer : peu importe son statut tous sont égaux devant la loi a-t-il écrit.