Présidentielle en Égypte : le dépouillement des votes en cours

Le dépouillement des bulletins de vote est en cours en Égypte après l’élection présidentielle. Le scrutin débuté dimanche a pris fin mardi.

Dès la clôture des bureaux de vote, le journal gouvernemental Al-Ahram, rapportait déjà que l'Autorité nationale des élections, a enregistré un taux de participation "sans précédent". Alors que les résultats définitifs seront dévoilés lundi.

Abdel Fattah al-Sisi et trois autres candidats, peu connus du public, briguaient le fauteuil suprême. Un scrutin synonyme de formalité donc pour le président sortant, assuré de conserver son trône.

Sauf un coup de théâtre auquel son pays n’est pas habitué, l'ancien chef de l'armée, entamera ainsi son troisième et dernier mandat selon la constitution.

Alors que l’Égypte fait face à une situation économique morose. Entre une inflation à 38,5 % et de graves pénuries de devises étrangères après que la livre égyptienne a perdu la moitié de sa valeur en un an. La guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza voisine, est aussi désormais un souci majeur pour Le Caire.