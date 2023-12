Présidentielle au Sénégal : Ousmane Sonko fixé jeudi

Ousmane Sonko sera-t-il de nouveau enregistré sur les listes électorales et ainsi autorisé à se présenter à la présidentielle de février 2024 au Sénégal ? L'opposant sera fixé jeudi.

Lors de l'audience qui s'est tenue mardi à Dakar, le juge a fait savoir qu'il rendrait son verdict le 14 décembre.

La Cour suprême au Sénégal avait cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre , qui avait remis Sonko dans la course en annulant sa radiation des listes électorales. Elle avait décidé que l'affaire devait être rejugée en première instance.

"Après avoir écouté les parties 8h d'horloge plus un bonus de quinze minutes chacun, le juge a décidé de se retirer et d'aller dans la solitude avec comme seul guide sa conscience et son bréviaire, c'est la règle de droit pour rendre sa décision le 14 décembre, donc dans deux jours. Donc, voilà ce qui a été décidé.", a expliqué Ciré Clédor Ly, avocat de l'opposant.

La décision marquera un nouveau tournant dans le feuilleton judiciaire entre Ousmane Sonko et l'État sénégalais, qui s'affrontent depuis plus de deux ans.

"Nous pouvons être optimistes et nous avons de bonnes raisons d'être optimistes. Mais nous savons aussi que ce dossier a une dimension essentiellement politique. Elle est motivée politiquement. C'est un domaine qui ne relève hélas pas de notre compétence, mais qui répond à des considérations qui échappent à notre compétence. Mais si nous devons nous tenir au droit, il n'y a aucune raison objective et juridique qui justifie que monsieur Ousmane Sonko soit radié sur les listes électorales.", affirme Saïd Larifou, avocat d'Ousmane Sonko.

Les avocats de l'État sénégalais considèrent que la demande de l'opposant est irrecevable car elle a été déposée hors délai.