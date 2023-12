La Libye renvoie près de 1 000 migrants égyptiens et nigérians

Les autorités libyennes ont renvoyé mardi vers leur pays près de 1.000 migrants égyptiens et nigérians qui séjournaient illégalement en Libye, selon un responsable et des journalistes de l'AFP.

Les migrants 664 Egyptiens et 300 Nigérians, ont été rassemblés dans la matinée dans les locaux de l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine à Tripoli, avant d'être renvoyés.

Les Egyptiens devaient être conduits dans des autocars vers le poste-frontière d'Emsaed avec l'Egypte, à près de 1.400 kilomètres à l'est de Tripoli.

Les Nigérians ont été emmenés à l'aéroport de la capitale pour prendre un vol à destination de leur pays, a indiqué à l'AFP le général Mohamad Bardaa, reponsable au sein de l'organe anti-immigration illégale, affilié au ministère de l'Intérieur.

Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et divisée entre autorités rivales à l'est et à l'ouest, la Libye est devenue une plaque tournante pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner l'Europe par la mer.

Des milliers d'autres, notamment des Egyptiens, y vivent cependant illégalement depuis des années, travaillant dans l'agriculture, le bâtiment ou le commerce, notamment dans la capitale et aux alentours.

Lors de deux opérations similaires, la Libye a renvoyé vers leur pays 600 Egyptiens le 6 novembre et 250 Tchadiens et Nigériens le 28 novembre.

Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 700.000 migrants sont présents sur le territoire libyen, principalement des Nigériens et des Egyptiens.