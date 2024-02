Italie : le renvoi de migrants en mer vers la Libye déclaré illégal

Le renvoi de migrants en mer vers la Libye a été déclaré illégal par la plus haute cour d’appel en Italie.

Salué par les associations caritatives et les groupes de défense des droits de l’homme, l’arrêt qui a été déposé au début du mois a été qualifié de définitif.

La cour de cassation a également confirmé la condamnation du capitaine de l’Asso 28. Le propriétaire de ce remorqueur italien, avait en 2018 secourus 101 migrants à bord d’un canot pneumatique avant de les renvoyés en Libye.

Le capitaine a été condamné à un an d'emprisonnement pour les délits d'abandon de mineurs ou de personnes incapables, et de débarquement arbitraire et d'abandon de personnes.

L'Italie fait partie des gouvernements européens qui ont adopté une position de plus en plus dure en matière d'immigration au cours des dernières années, dans un contexte de montée en puissance des partis de droite qui souhaitent limiter strictement les arrivées par voie maritime en provenance d'Afrique du Nord. La traversée de la Libye vers l'Italie est l'une des routes migratoires maritimes les plus empruntées.

"Il existe désormais un précédent judiciaire qui confirme ce que nous disons depuis des années : La Libye n'est pas un pays sûr", a déclaré _l_e groupe de sauvetage de migrants Mediterranea Saving Humans.

En vertu du droit humanitaire international, les migrants ne peuvent être renvoyés de force dans des pays où ils risquent d'être gravement maltraités, et des abus généralisés à l'encontre des migrants ont été largement documentés en Libye.