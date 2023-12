Guinée : les médias privés menacés d'extinction par la junte ?

La profession est ‘’menacée d’extinction’’, alerte le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Et pour cause, le retrait dimanche du bouquet Canal+, de plusieurs radio et télévisions privés du pays à la demande de la Haute autorité de la communication.

Alors qu’en octobre, En octobre, les forces de sécurité ont interpellé une douzaine de journalistes et dispersé à l'aide de gaz lacrymogène leur manifestation pour le déblocage du site d'information Guinée Matin, également très suivi. Des poursuites ont été engagées contre eux. Des acteurs politiques s'invitent dans le débat.

"Les médias que vous êtes, vous êtes nos éclaireurs, vous êtes aussi l'interface entre nous, l'opinion publique, et les autorités. Donc il n'est pas question d'accepter ce musellement, d'accepter ce harcèlement, d'accepter ce sabotage que moi j'ai qualifié de lâche, parce qu'il n'y a aucune raison qui explique cette attitude ce qu'ils veulent c'est de cacher des choses, ils veulent commettre des actes sans témoin. Il y a aucune question d'urgence nationale ou de sécurité nationale. ", a déclaré Aliou Bah, président du Mouvement démocratique libéral.

Le gouvernement reproche aux médias, l’apologie de la haine communautaire, l’accentuation des tensions sociales et politiques, et la propagation de discours de division". Alors que plusieurs ministres ont été déclaré ‘’ ennemis de la presse’’.

"Le retrait des médias suite à l'annonce du gouvernement que nous avons vu sur les réseaux sociaux par rapport au retrait des médias Djoma, Evasion, et Espace sur le bouquet de Canal+ nous affecte gravement parce que tout simplement aujourd'hui cela vient freiner notre élan de production ça vient freiner si vous voulez nos opérations sur le terrain parce que nous perdons une clientèle qui quand même souhaite en fait diffuser dans ces espaces au niveau de ces médias.", regrette Tidiane Diallo, producteur de publicité.

Mais les médias peinent à adopter une position commune face à la junte au pouvoir. Alors que des syndicats ont appelé aux ‘’ journées sans presse’’, d’autres poussent pour le dialogue avec les autorités.