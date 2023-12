Afrique du Sud : décès de la chanteuse d'afro-pop Zahara à 36 ans

L'Afrique du Sud est en deuil. la chanteuse Zahara L'une des plus belles voix du pays, la chanteuse Zahara s'est éteinte à l'âge de 36 ans.

Mondialement connue pour son titre Loliwe sorti en 2011, elle est morte lundi soir dans un hôpital de Johannesburg. L'artiste avait été hospitalisée le mois dernier à la suite de douleurs, selon sa famille. Elle avait fait publiquement état de son combat contre son addiction à l'alcool, et son manager avait révélé en 2019 qu'elle souffrait d'une maladie du foie.

Chantant en anglais et dans sa langue maternelle le xhosa, une des langues officielles d'Afrique du Sud, Zahara était souvent comparée, pour son style et sa voix, à l'artiste américaine Tracy Chapman.

"Je suis très attristé par le décès de @ZaharaSA", a déclaré tard lundi le ministre sud-africain de la Culture, Zizi Kodwa, sur la plateforme X. "Zahara et sa guitare ont eu un impact incroyable et durable sur la musique sud-africaine", a-t-il ajouté.

Sa maison de disques, Warner Music Africa, a également déclaré être "en deuil".

Bulewa Mkutukana de son vrai nom avait signé cinq albums et remporté 17 South African Music Awards, faisant d'elle, une icône de la musique sud-africaine, derrière Brenda Fassie. Originaire d'un village proche d'East London, Zahara a commencé le chant dans des chorales et appris à jouer de la guitare en autodidacte. En 2012, elle avait participé au plus grand festival de jazz d'Afrique au Cap.