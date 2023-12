Tchad : la campagne pour le référendum divise la classe politique

Le 31 octobre 2023, un accord dit de principe a été signé entre le président du parti Les Transformateurs, Masra Succès, et le gouvernement tchadien. Cet accord, sous l'égide du facilitateur de la CEEAC (Communauté économique des États de l’Afrique centrale), Félix Tshisékédi, a permis le retour de Succès Masra au Tchad, un an après les évènements du 20 octobre 2022. Mais cette convention ne fait pas l'unanimité dans la classe politique tchadienne, surtout le point relatif à l'amnistie des auteurs des évènements du 20 octobre.

Un accord de principe qui passe mal dans le rang de l’opposition tchadienne. D’une voix ferme, le Groupe de concertation des acteurs politiques (Gcap) dénonce la convention entre le Gouvernement de Transition et le parti Les Transformateurs de Succès Masra.

Pour ces opposants, cela sonne comme une trahison. Mais, pour Les Transformateurs, c’est une logique de réconciliation nationale."Nous les militants de ce parti, nous ne pouvons que remercier le président d'avoir signé cet accord", déclare Ndig-ngar Djimhodoum. _"_C'est pour réconcilier le peuple tchadien comme le président lui-même l'a dit, il y a un temps pour faire la guerre et il y'a un temps pour se réconcilier, pour faire la paix", abonde Moïse Allaramadji

L’un des points de l’accord de principe du 31 octobre à Kinshasa acte l’amnistie générale des auteurs de la répression meurtrière du 20 octobre 2022. Un aspect que conteste le président du part**i Union des travailleurs progressistes pour la cohésion,**Théophile Madjitoloum Yombombé. "Si la partie gouvernementale qui a contribué directement ou indirectement en créant ces massacres sur nos jeunes, si les auteurs sont reconnus coupables, qu'ils répondent".

Pour Dr Evariste Ngarlem Toldé, politologue, le compromis de l’amnistie trouvé entre le pouvoir de transition et Les Transformateurs n’efface pas les poursuites internationales. _"_On peut estimer que c'est un accord qui n'engage que le président des Transformateurs et le gouvernement, mais qui n'absout pas le gouvernement de certaines obligations notamment. Demain, peut-être que les militaires tchadiens répondront de certains de leurs actes devant la cour pénale internationale".

Succès Masra a prévu ce dimanche un rassemblement avec ses militants, le tout premier après son retour au pays.