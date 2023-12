Tchad : 5 choses à savoir avant le référendum

Le Tchad, où un référendum constitutionnel se tient dimanche, est un pays enclavé du Sahel, gouverné par une junte militaire et longtemps allié stratégique des Occidentaux dans la lutte anti-djihadiste.

Le pays était un acteur clé de l'organisation régionale G5 Sahel, créée en 2014 pour faire face notamment au djihadisme, mais celle-ci est promise à la dissolution après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Changement climatique et pauvreté

Le lac Tchad, aux confins du Niger, du Cameroun et du Nigeria, a perdu 90% de sa surface ces dernières décennies en raison de l'utilisation excessive de son eau, de sécheresses prolongées et des effets du changement climatique.

Cela a contribué à l'appauvrissement de millions de pêcheurs et agriculteurs, faisant de ce bassin un repaire et terrain de recrutement pour le groupe djihadiste nigérian Boko Haram et sa branche dissidente affiliée à l'organisation État islamique (ISWAP), qui y sévissent.

La Banque mondiale estime que 42,3% des quelque 18 millions d'habitants du Tchad vivent en dessous du seuil de pauvreté national, dans ce pays pourtant producteur de pétrole depuis 2003. C'est, selon l'ONU, le deuxième pays le moins développé au monde, après le Soudan du Sud.

Environ 2,1 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire sévère, peinant à avoir un repas par jour, alertait en octobre le Programme alimentaire mondial (PAM). Le Tchad accueille plus d'un million de réfugiés des pays voisins, dont plus de 900 000 Soudanais, selon l'ONU.

Dynastie Déby

Grâce au soutien de la France, ancienne puissance coloniale, Idriss Déby Itno a renversé en 1990 le dictateur Hissène Habré, dont il avait commandé les armées.

Le président, au bilan très critiqué en matière de droits humains, a lui-même été menacé par des offensives rebelles, mais celles-ci ont été mises en échec en 2008 puis en 2019, avec l'appui de l'armée française.

Après avoir dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 30 ans, il a été tué en se rendant au front contre des rebelles en avril 2021.

Son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a aussitôt été proclamé président par les militaires fidèles à son père et a lui aussi été rapidement adoubé par la communauté internationale. La période de transition avant des élections, initialement censée durer 18 mois, a été prolongée de deux ans en octobre 2022.

Alors que plusieurs pays de la région ont connu depuis 2020 des coups d'État (Mali, Burkina Faso, Soudan et Niger) et que la France y voit son influence décliner au profit de la Russie, le Tchad accueille toujours l'état-major des opérations françaises au Sahel.

Dictature Habré

Hissène Habré prend le pouvoir par les armes en 1982 à l'issue de deux ans de guerre civile. Le "combattant du désert" se mue en bourreau, menant une répression implacable (40 000 morts selon une commission d'enquête tchadienne) jusqu'à ce qu'il soit renversé huit ans plus tard par Idriss Déby Itno.

Habré est condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité par un tribunal spécial africain à Dakar en 2017 en appel, et décède en août 2021.

Doyen de l'humanité

"Toumaï" est le surnom d'un crâne d'hominidé qui daterait de 7 millions d'années, découvert au Tchad, dans le désert de Djourab (nord), en 2001. Il est considéré comme le plus ancien représentant connu de l'humanité. La célèbre "Lucy", l'australopithèque découverte en Éthiopie, arrive près de quatre millions d'années plus tard.

Cinéaste primé

Le cinéaste le plus connu du pays, Mahamat Saleh Haroun, ausculte les douleurs et tragédies de la société tchadienne. En 2006, il a reçu le prix spécial du jury à la Mostra de Venise pour "Daratt", histoire d'un adolescent chargé par son grand-père d'abattre l'assassin de son père, ancien criminel de guerre amnistié.

Primé aussi à Cannes en 2010 pour son film "Un homme qui crie", le cinéaste, brièvement ministre de la Culture de son pays en 2017-2018, y a aussi présenté en 2016 "Hissène Habré, une tragédie tchadienne", documentaire qui donne la parole aux victimes et aux tortionnaires de l'ancien dictateur.