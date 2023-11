Kenya : la CPI ne mènera plus d'autres enquêtes sur les violences de 2007

La procureure adjointe de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé lundi abandonner les enquêtes supplémentaires sur les crimes commis pendant les violences post-électorales au Kenya en 2007.

Cette décision met fin à 13 ans d'une saga judiciaire impliquant de hauts responsables politiques kényans.

"Je suis parvenue à cette décision après avoir pris en considération les faits et circonstances", a dit la procureur adjointe, Nazhat Shameen Khan dans un communiqué. "En conséquence, le Bureau ne poursuivra pas d'autres affaires portant sur la responsabilité pénale présumée d'autres personnes", a-t-elle ajouté.

En 2010, la CPI, basée à La Haye, avait commencé à enquêter sur les graves violences de l'après-présidentielle dans ce pays d'Afrique de l'Est, qui ont fait 1 300 morts et 600 000 sans-abris.

Six suspects, dont l'actuel président kényan et son prédécesseur, William Ruto et Uhuru Kenyatta, étaient passibles de poursuites pour crimes contre l'humanité et meurtre.

L'ex-procureure de la CPI Fatou Bensouda avait abandonné les poursuites contre M. Kenyatta en 2014. Elle avait fait de même en 2016 concernant William Ruto, vice-président du Kenya en 2007, les juges ayant déclaré que les preuves étaient trop faibles. Les poursuites contre les quatre autres accusés avaient également été abandonnées en raison d'un manque de preuves.

Fatou Bensouda avait parallèlement dénoncé une campagne "acharnée" d'intimidation de témoins visant à empêcher la tenue d'un procès et les juges avaient diligenté une enquête pour intimidation de témoins et corruption.

Un avocat kényan, Paul Gicheru, s'était rendu de lui-même à la CPI en 2020, mais les poursuites pour corruption de témoin le visant se sont éteintes l'an dernier à l'annonce de son décès.

Deux autres suspects dans l'affaire d'intimidation et de corruption, Philip Bett et Walter Barasa, sont toujours en fuite et encourent des poursuites devant la CPI.

L'actuel procureur général de la CPI, Karim Khan, était l'avocat de William Ruto dans cette procédure mais il s'est récusé au moment où il a remplacé Fatou Bensouda en 2021.