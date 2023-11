COP28 à Dubaï : les négociations démarrent jeudi

La plus grande tour, le plus grand centre commercial... Dubaï, ville des records, s'apprête à accueillir la plus grande COP jamais organisée.

A deux jours de l'ouverture de la 28e conférence des Nations unies sur le changement climatique, accueillie par les Emirats arabes unis, l'empreinte carbone de l'événement devrait être inédite mais restera une goutte d'eau dans les émissions mondiales qui feront l'objet des négociations climat.

Des observateurs s'attendent à ce que la gouvernance de cette COP parvienne à convaincre les compagnies pétrolières et les pays producteurs de pétrole de s'engager dans la réduction de la production.

L'un des enjeux majeurs qui y seront discutés est l'adoption d'un cadre pour le nouveau fonds des Nations unies destiné à aider les nations les plus impactés à affronter les conséquences du changement climatique, comme cela a été décidé lors de la COP27.

Les négociations sur le climat font l'objet d'un bras de fer diplomatique continuel entre des blocs de pays regroupés par intérêts, mais parfois aussi divisés par les tensions géopolitiques.

Tout au long des négociations qui doivent durer officiellement treize jours mais se sont souvent prolongées lors des éditions précédentes de la COP les alliances entre les blocs et les différents pays se tissent et se défont en fonction des propositions sur la table et des difficultés rencontrées.