Nigeria : débat sur le suicide masculin

Alors que le reste du monde célèbre la Journée internationale de l'homme (JIM) de 2023, un plaidoyer a été lancé en faveur de zéro suicide masculin.

Le 19 novembre, la Journée internationale de l'homme célèbre dans le monde entier la valeur positive que les hommes apportent au monde, à leurs familles et à leurs communautés. Elle met en avant des modèles positifs et sensibilise au bien-être des hommes. Le thème pour 2023 est "ZERO SUICIDE HOMME". Ensemble, nous pouvons mettre fin au suicide des hommes.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour 2023, environ 700 000 personnes se suicident chaque année, sans compter les nombreuses tentatives de suicide dans le monde.

Certains Nigérians affirment que le fléau est si imminent dans le pays actuellement en raison des défis économiques difficiles auxquels le pays est confronté.

"Les hommes se suicident d'une part parce qu'ils n'ont pas de travail qui leur permette de mettre de la nourriture sur la table, et d'autre part parce que des problèmes conjugaux peuvent également y contribuer, si l'on s'aventure dans une relation maritale illégale", explique Bassey Emmanuel, fonctionnaire.

"La pression que certaines femmes exercent sur leur mari les pousse à mourir plus tôt. Si vous regardez le nombre d'années que les hommes ont passé sur terre, vous constaterez que certains hommes meurent à l'âge de 60 ans alors que leur femme reste jusqu'à 90 ou 100 ans et, si vous vérifiez, l'écart est trop important", déclare Chidi Emmanuel, chauffeur.

Les experts décrivent le suicide comme un nouveau problème de santé publique grave, aux conséquences plus importantes.

Dennis Agbeti, conseiller en santé mentale, explique que la principale pensée des personnes déprimées est le manque d'amour.

"La première est un sentiment de désespoir, vous connaissez le dicton "là où il y a de la vie, il y a de l'espoir", mais la réalité est que là où il n'y a pas d'espoir, il peut y avoir de la vie.Le manque d'espoir peut conduire à la dépression et amener quelqu'un à penser au suicide", a-t-il ajouté.

Selon lui, il est nécessaire de réduire la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale, en particulier à l'égard des hommes, car près de 70 % des suicides sont le fait d'hommes.

"Nous devons sensibiliser les gens à la santé mentale, leur apprendre à réguler leurs émotions et à prendre soin d'eux.

Nous devons donc apprendre aux hommes qu'ils méritent qu'on s'occupe d'eux, qu'ils méritent de prendre soin d'eux-mêmes", a-t-il déclaré.

Les conséquences d'un suicide sont une tragédie qui touche les familles, les communautés et la société dans son ensemble, avec des effets négatifs durables et un impact sur les personnes qui restent.