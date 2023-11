Le Niger félicite le Mali pour la reprise de Kidal

Le Niger félicite le Mali, après la reprise de la ville de Kidal par les forces armées maliennes et leurs supplétifs de Wagner. Le communiqué a été lu, mercredi soir, à la télévision nationale par le porte-parole de la junte nigérienne.

"Le gouvernement et le peuple nigérien ont appris avec une immense joie la libération de Kidal, le mardi 14 novembre 2023, par les forces armées maliennes, FAMA. Cette ville martyre était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors, responsables de la déstabilisation du Mali ainsi que de l'ensemble du Sahel, depuis plusieurs années." Dit en substance le message des militaires nigériens.

Dans son adresse à la nation, le porte-parole du CNSP nigérien, le Colonel Major Abdramane Amadou - exprime - les espoirs de son pays dans la lutte contre le terrorisme qui sévit chez le voisin malien.

"Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif dans le ferme engagement des plus hautes autorités maliennes à libérer totalement leur pays et à œuvrer pour un Mali unique où les populations vivent en paix et en toute fraternité retrouvée." Extrait du communiqué des autorités du Niger.

Pour rappel, l'armée malienne a repris, mardi, la ville stratégique de Kidal, au nord du pays, un bastion des groupes séparatistes dominés par les Touaregs et faisant outrage à la souveraineté du Mali.