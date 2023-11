Kenya : un rapport accablant sur le coût réel des déchets plastiques

Dans une décharge à Nairobi, au Kenya, des piles de déchets plastiques. Un spectacle aux effets dix fois plus important pour les pays en développement que pour les pays riches, selon le dernier rapport du Fond Mondial pour l'Environnement. L'organisme appel à un traité mondial plus contraignant.

"Donc, la raison pour laquelle nous voulons un traité mondial juridiquement contraignant, tout comme dans l'Accord de Paris sur le climat, c'est que nous avons besoin d'une norme qui inciterait essentiellement les pays, par exemple, à passer de produits inutiles, problématiques et non recyclables à des produits recyclables. De sorte que nous n'ayons pas un pourcentage trop élevé de matériaux qui finissent soit dans les décharges, soit incinérés, ce qui favorise l'extraction de combustibles fossiles pour alimenter la croissance exponentielle". Clame Alex Kubasu, coordinateur du programme pour l'initiative d'économie circulaire, Fonds mondial pour la nature (WWF) Kenya.

Face à la prolifération des déchets plastiques, les analystes accusent essentiellement - les pays les plus industrialisés de la planète.

« En 2019, par exemple, la Chine a refusé d'importer du plastique, alors à l'heure actuelle, les pays du Nord tentent de chercher un autre endroit pour stocker leurs plastiques. Ce qui peut coûter très cher s'il faut le déverser en Afrique. Cela nécessite beaucoup de ressources en termes de capacité, mais les infrastructures nécessaires au traitement des déchets plastiques sont également très coûteuses pour les économies africaines. » Explique Amos Wemanya, conseiller principal sur les énergies renouvelables et les transitions justes, chez Power Shift Africa.

De l'autre côté, les entreprises de recyclages y voient du business. Mais avec un besoin de financement et d'engagement - de la part des Etats.

"L'Europe et les États-Unis sont confrontés à tous les défis. Ils doivent passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Nous, en Afrique, nous avons la beauté. Nous pouvons passer directement à une économie circulaire et cela a besoin de financement, et d'organismes engagés, comme M. Green Africas, dans ces pays et, bien sûr, de gouvernements qui créent les politiques qui permettent ce type de développement. » Relate Kerian Smith, directeur général de l'entreprise de recyclage de plastique M. Green Africa

Cette semaine, la troisième session du Comité de négociation sur la pollution plastique se tient à Nairobi.