Guerre Israël-Hamas : hommage de l'ONU à ses collaborateurs tués à Gaza

Le personnel des Nations Unies à travers le monde a observé une minute de silence en mémoire a leurs collègues tués à Gaza lors du conflit entre Israël et le Hamas.

Le drapeau bleu et blanc de l'ONU a été mis en berne à 9h30, heure locale, dans les bureaux de Bangkok, Tokyo et Pékin, un jour après que l'organisation mondiale a fait état d'un "nombre important de morts et de blessés" lors de frappes sur une installation à Gaza.

À Genève, deuxième siège de l'ONU après New York, le drapeau de l'ONU a été mis en berne et aucun des autres drapeaux des 193 pays membres n'a été hissé le long de l'allée principale de l'enceinte. Le personnel a également été invité à observer une minute de silence "privée". L'agence des Nations unies pour l'aide aux Palestiniens (UNRWA) a annoncé vendredi que plus de 100 de ses employés étaient morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

Israël bombarde des cibles dans la bande de Gaza depuis que des combattants du Hamas ont mené, le 7 octobre, une attaque contre des communautés du sud d'Israël, la plus meurtrière de l'histoire du pays.