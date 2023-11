Ethiopie: combats dans la ville sainte orthodoxe de Lalibela

Des combats ont opposé des miliciens aux forces fédérales à Lalibela, dans la région éthiopienne en conflit de l'Amhara, selon les témoignages de plusieurs habitants de cette ville sainte orthodoxe, célèbre pour ses églises creusées dans la roche.

Selon eux, les milices "d'autodéfense" amhara Fano semblaient dans l'après-midi contrôler une vaste partie de la ville, notamment le site abritant les églises troglodytes, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco.

Les Fano - milices informelles de citoyens-combattants volontaires - ont épaulé l'armée éthiopienne durant les deux ans de conflit l'ayant opposé aux autorités rebelles de la région voisine du Tigré, auquel a mis fin un accord signé en novembre 2022 à Pretoria.

Cet accord, vu comme un retournement d'alliance alors que des différends territoriaux opposent amhara et tigréens, a exacerbé les tensions en Amhara. Celles-ci ont dégénéré en conflit ouvert quand le gouvernement fédéral a tenté en avril de désarmer des forces régionales.

"Les combats ont commencé ce mercredi matin autour de 08H00" (05H00 GMT), a déclaré mercredi par téléphone à l'AFP un diacre de la ville, requérant l'anonymat pour des raisons de sécurité. Lalibela "semble être désormais contrôlée par les Fano", a-t-il estimé.

Les autorités fédérales interdisent aux journalistes l'accès à l'Amhara. Ni le gouvernement fédéral, ni l'armée éthiopienne, ni les autorités régionales n'ont répondu dans l'immédiat aux messages de l'AFP. Aucun bilan des combats n'était disponible.

Le gouvernement fédéral a déclaré en août l'état d'urgence en Amhara. L'armée fédérale en contrôle grandes villes et grands axes, mais la situation est très volatile et la région alterne entre calme précaire et poussée de violences, les Fano multipliant les actions dans les zones rurales.

L'Amhara est la deuxième région d'Ethiopie en terme de population, avec environ 25 millions d'habitants. Elle est le berceau de la dynastie impériale salomonide qui a unifié l'Ethiopie et a régné jusqu'en 1974. Une importante part de l'élite politique et économique de l'Ethiopie en est issue.