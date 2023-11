Étude : le bon développement de l'enfant est lié à l'attachement aux deux parents

Des chercheurs en psychologie clinique du développement des enfants et des familles de l'Université de Long Island et de Vrije Université d'Amsterdam, ont étudié comment la qualité des relations enfant-tuteur affecte le développement des enfants.

31 chercheurs, ont lancé un consortium de recherche pour étudier les relations d’attachement des enfants.

Pendant au moins 200 000 ans, les enfants ont grandi dans un environnement similaire à celui de Raina : un environnement social avec plusieurs soignants. Mais les psychologues pour enfants du XXe siècle accordaient une importance presque exclusive au lien mère-enfant.

La recherche sur les relations d’attachement des enfants – les liens émotionnels qu’ils développent avec leurs tuteurs – et la manière dont ils influencent le développement de l’enfant ont été centrées sur la mère. L’accent mis par la psychologie universitaire sur la relation enfant-mère peut être attribué au moins en partie aux normes sociales concernant les rôles appropriés des mères et des pères. Alors que les pères sont considérés comme les soutiens de famille, les mères sont considérées comme plus impliquées dans les soins quotidiens des enfants.

Recherche sur l'attachement centré sur la mère

Les enfants développent des relations d’attachement avec des personnes dont la présence autour d’eux est stable dans le temps. Pour la plupart des enfants, ces personnes sont leurs parents.

Les spécialistes des sciences sociales classent globalement les relations d’attachement comme étant sécurisées ou non. Une relation sécurisée avec un soignant spécifique reflète l’attente d’un enfant que lorsqu’il est alarmé – comme lorsqu’il est blessé émotionnellement ou physiquement – ce soignant soit disponible et soutienne émotionnellement.

En revanche, les enfants qui ne sont pas sûrs de la disponibilité de leurs tuteurs en cas de besoin sont susceptibles de nouer une relation d'attachement précaire.

Aux États-Unis et en Europe, où la plupart des recherches sur l’attachement ont été menées jusqu’à présent, on a souvent supposé que la principale dispensatrice de soins était la mère. En conséquence, les chercheurs se sont presque exclusivement concentrés sur les mères en tant que figures d’attachement.

Les mères étaient également plus accessibles aux chercheurs et consentaient plus facilement à participer aux études que les pères et les tuteurs non parentaux tels que les grands-parents et les soignants professionnels.

En outre, de nombreux chercheurs ont supposé qu’il existe une hiérarchie au sein de la prestation de soins parentale, dans laquelle l’attachement avec les mères est plus important pour comprendre le développement des enfants que l’attachement avec les soignants considérés comme « secondaires », comme les pères.

Comment les relations d’attachement avec la mère et le père affectent-elles les résultats socio-émotionnels et cognitifs des enfants ?

Dès la fin des années 1980, certains chercheurs ont reconnu la nécessité d’évaluer l’impact conjoint des relations d’attachement des enfants avec de multiples tuteurs sur leurs trajectoires de développement. Mais peu de recherches ont suivi. Récemment, nous avons relancé ces appels et proposé des modèles que les chercheurs peuvent utiliser pour évaluer systématiquement les effets conjoints de l’attachement des enfants à la fois à leur mère et à leur père sur un éventail de résultats développementaux.

Le groupe de scientifiques a recruté plus d'une vingtaine de spécialistes des sciences sociales de huit pays qui s'intéressent à ces questions autour des relations d'attachement. Ensemble, ils ont formé le consortium Collaboration on Attachment to Multiple Parents Synthesis.

Plus les liens d'attachement sont sécurisées, mieux c'est

La première étape franchie par le groupe a été de compiler les données collectées par les chercheurs sur l’attachement du monde entier au cours des 40 dernières années. Nous avons identifié des recherches antérieures sur les relations d'attachement de plus de 1 000 enfants avec leurs deux parents.

Au lieu de classer les enfants selon qu’ils sont attachés de manière sûre ou non à un parent, ils les ont classés dans l’un des quatre groupes suivants :

- Enfants ayant des relations d'attachement sécurisées avec la mère et le père.

- Enfants ayant un attachement sécurisant à la mère et un attachement précaire au père.

- Enfants ayant un attachement insécurisant à la mère et un attachement sécurisant au père.

- Enfants ayant des attachements insécurisants envers les deux parents.

Dans deux études distinctes, ils ont évalué si l’attachement des enfants à leur mère et à leur père était un prédicteur de leur santé mentale et de leurs compétences linguistiques. Dans ces études, les relations d’attachement des enfants ont été évaluées en observant leur comportement lors de brèves séparations d’avec chaque parent – par exemple, dans ce que les psychologues appellent la procédure de situation étrange.

Ils ont constaté que les enfants qui entretenaient simultanément des relations d'attachement sécurisantes avec leur mère et leur père étaient susceptibles de ressentir moins de symptômes d'anxiété et de dépression et de faire preuve de meilleures compétences linguistiques que les enfants ayant une ou aucune relation d'attachement sécurisante au sein de leur famille biparentale intacte.

Comment le réseau de relations d’attachement d’un enfant peut-il avoir ces effets ? Bien qu'ils n'aient pas pu l’évaluer dans notre étude, divers mécanismes plausibles sont en jeu. Par exemple, pensez à un enfant ayant deux relations d’attachement sécurisées avec sa mère et son père et qui a confiance dans ses deux parents qu’ils seront là dans des situations difficiles.

Les mères ne font pas tout

Tous les enfants sont confrontés à la tristesse, à la colère et au désespoir. Mais comme un enfant ayant un double attachement sécurisant peut facilement se tourner vers ses parents pour obtenir de l’aide et du soutien, les émotions négatives peuvent être résolues rapidement et ne pas se transformer en défiance ou en dépression. Parce qu’ils ont moins besoin de surveiller les allées et venues de leurs parents, cet enfant peut aussi être plus aventureux et explorateur, leur donnant des expériences à partager et à raconter. Ils pourraient être exposés à un éventail et à une quantité d’expression verbale plus larges, ce qui les aiderait à développer leurs compétences linguistiques.

Il est également important de noter ce que nous n'avons pas trouvé : il n'y avait pas de hiérarchie d'importance en termes de parent avec lequel un enfant développait un attachement sécurisé. Les enfants ayant un attachement sécurisé uniquement à leur mère (mais pas à leur père) et les enfants ayant un attachement sécurisé uniquement à leur père (mais pas à leur mère) n'étaient pas statistiquement différents en termes de résultats en matière de santé mentale et de compétences linguistiques.

Ces résultats confortent un point important à retenir : les mères et les pères jouent un rôle tout aussi important dans l’éducation des enfants et dans leur préparation à des trajectoires de développement optimales. En d’autres termes, c’est le nombre de relations d’attachement sécurisées qu’un enfant développe au sein du réseau familial – et non le sexe spécifique de l’adulte avec lequel une relation sécurisée est développée – qui compte.

Il faut tout un village pour élever un enfant

Les recherches futures devraient également étudier d'autres réseaux familiaux comprenant des soignants non parentaux, tels que les grands-parents, qui jouent souvent un rôle actif dans l'éducation des enfants. Dans les cultures à orientation collective, les ménages familiaux comprennent souvent un réseau de figures d'attachement plus large que les ménages biparentaux traditionnels que l'on trouve souvent aux États-Unis, au Canada et en Europe. Les études menées dans ces cultures révéleront probablement que les réseaux d’attachement peuvent être plus pertinents que la recherche sur les relations célibataires lorsqu’il s’agit de comprendre la santé mentale et les compétences scolaires des enfants.

Comme le dit le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Nous sommes tous des descendants d'enfants comme Raina. Nos résultats mettent en évidence la nécessité cruciale d’ajuster les politiques et les efforts d’intervention précoce pour soutenir le couple de parents et potentiellement d’autres configurations de soignants stables – et pas seulement les mères.