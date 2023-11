Ouganda : un couple d'américains condamné à une amende

Un tribunal ougandais a condamné mardi deux époux américains à une amende de 29 000 dollars américains. Les trentenaires Nicholas et Mackenzie Spencer étaient initialement accusés de torture contre leur enfant adoptif.

Lors d’une perquisition à leur domicile, les policiers ont affirmé avoir trouvé des images de vidéosurveillance montrant que l'enfant était contraint de s'accroupir dans une "position inconfortable", qu'on ne lui servait que de la nourriture froide et qu'on le faisait dormir sur une "plateforme en bois, sans matelas ni literie".

Ils ont été arrêtés en 2022 et inculpés de "trafic aggravé" d'enfant et de "torture aggravée" à l'encontre du jeune garçon d'une dizaine d'années entre décembre 2020 et décembre 2022.

Des chefs d’accusation niés par les intéressés qui ont cependant plaidé coupable de traitement cruel, inhumain ou dégradant, de travail illégal et de séjour illégal en Ouganda.

Alors qu'elles s'attendaient à une décision plus lourde, les associations de défense des droits des enfants en Ouganda ont dénoncé une '' parodie'' de justice.