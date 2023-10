Nigeria : Lagos, capitale africaine de la mode

Ces derniers jours à Lagos, capitale africaine de la mode, les podiums ont vu passer des modèles qui rivalisent de créativité. La semaine de la mode la plus populaire du continent vient d’y prendre fin. Un événement qui est de plus en plus suivi par les professionnels internationaux du secteur. Au fil des ans, le Nigeria est devenu un lieu incontournable pour les créateurs africains.

"Nous sommes réputés pour notre sens de l'élégance, notre goût pour les vêtements et notre volonté de nous mettre en valeur. Je pense que grâce à une plus grande visibilité, les gens se rendent compte que la culture nigériane, et en particulier l'industrie de la mode, recèle de nombreux trésors", explique Ejiro Amos-Tafiri, créatrice de mode.

Ces dernières années de nombreuses marques comme Chanel, Gucci, H&M ou encore Zara ont mis en avant leur volonté de limiter leur impact sur la planète. Au Nigeria, certains créateurs font de même.

"Je pense que l'avenir de la mode nigériane est dans le développement durable, même si c'est déjà le cas dans une certaine mesure, je pense que c'est encore plus en phase avec le développement durable, je pense que c'est encore plus intentionnel, plus conscient socialement et plus conscient tout court. Je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience dans la mode et c'est vraiment une bonne chose à voir", explique Eniafe Momodu, photographe de mode, producteur et écrivain.

Ozinna Anumudu a créé un site de vente de vêtements en ligne. Une façon de multiplier les opportunités pour se faire connaître. D’autant plus que le commerce en ligne est très populaire dans le pays. De nombreux Nigérians comme elle, utilisent les réseaux sociaux pour vendre leurs créations.

"L'industrie nigériane de la mode a sans aucun doute eu un impact sur l'économie nigériane dans son ensemble, mais la situation peut encore être améliorée, avec davantage de soutien de la part du gouvernement. Parce qu'être un créateur, être dans la production peut être très coûteux en termes de capital. Avec le soutien du gouvernement et l'obtention de financements, je pense vraiment que l'impact serait plus important" explique-t-elle.

Si la mode dans le pays connaît un tel essor, c’est aussi parce que les Nigérians, y compris dans la diaspora consomment local. Lagos compte plus de 10 000 millionnaires recensés, une aubaine pour les créateurs locaux.

"Nous pensons que nous avons rattrapé le niveau des marques occidentales en termes de design et de style. Nous n'en sommes pas encore là en termes de production et de contribution à l'économie mondiale dans son ensemble, en raison de problèmes de production et de capital financier. J'ai l'impression que l'avenir de l'industrie nigériane de la mode ne fait que se rapprocher de celui de ses contemporains dans le monde entier", poursuit Ozinna Anumudu.

Plus globalement, l’industrie de la mode en Afrique rapporte, selon l’UNESCO, plus de 15,5 milliards de dollars chaque année.