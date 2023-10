Le roi Charles III visite le Kenya sur fond de dossiers sensibles

Le roi Charles III, accompagné de son épouse Camilla, ont entamé leur visite au Kenya.

Aux côtés du président William Ruto, le souverain a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, aux "jardins de la liberté" de la capitale Nairobi, le lieu où a été hissé en décembre 1963 le drapeau du Kenya indépendant, à la place de "l'Union Jack" britannique.

De nombreuses organisations kényanes d'anciens combattants et de défense des droits humains attendent davantage de la part des autorités britanniques, qui ont pour l'instant simplement exprimé en 2013 des "regrets sincères" pour les violences coloniales au Kenya.

L'un des épisodes les plus meurtriers est la révolte des Mau Mau, dont la répression par le pouvoir colonial britannique a fait plus de 10.000 morts entre 1952 et 1960. Trente-deux colons avaient également été tués.

Après des années de procédure, Londres avait accepté de dédommager plus de 5.000 Kényans victimes d'abus pendant l'insurrection Mau Mau. Après déduction des frais de justice, chacun avait reçu environ 2.600 livres (3.000 euros).

Le couple royal doit séjourner pendant deux jours à Nairobi, avec au programme des rencontres avec la jeunesse kenyane, la visite d'une forêt et d'un orphelinat d'éléphants.

Il se rendra ensuite dans la ville portuaire de Mombasa (sud), où Charles, attaché aux questions environnementales, visitera notamment une réserve naturelle et rencontrera des représentants religieux.

Le monarque ne se rendra pas à Nanyuki, ville où est basée l'Unité de formation de l'armée britannique au Kenya (Batuk), au coeur de controverses récurrentes, entre accusations de viols, de meurtres et présence de munitions non explosées qui mutilent les populations locales.