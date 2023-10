Unesco : L’industrie de la mode africaine a besoin de plus d’investissements

L’industrie de la mode en Afrique connaît une croissance rapide pour répondre à la demande locale et internationale, mais des investissements insuffisants limitent son potentiel, a déclaré jeudi l’UNESCO dans un rapport publié lors de la Fashion Week de Lagos.

Actuellement évalués à 15,5 milliards de dollars d'exportations par an, les revenus de l'industrie de la mode du continent pourraient tripler en une décennie avec les investissements et les infrastructures appropriés, selon la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a lancé le premier rapport de l'organisation sur la mode en Afrique au Nigéria. pôle économique de Lagos.

Une industrie stimulée par la croissance du commerce électronique

Avec une population jeune de 1,3 milliard d'habitants qui devrait doubler d'ici 2050, l'industrie de la mode du continent s'est également révélée être à la fois « un puissant levier pour la promotion de la diversité culturelle (et) également un moyen d'autonomiser les jeunes et les femmes », a déclaré Azoulay. .

À travers le continent, la mode continue de croître sur divers fronts, sous la forme de textiles, de vêtements ainsi que d'accessoires et d'artisanat d'art, tous dotés d'une longue histoire de prestige et symbolique de la culture africaine. .

La demande pour les marques de mode africaines est également stimulée par la croissance du commerce électronique, note le rapport de l'UNESCO.

L'Afrique est le leader mondial du trafic Web sur les appareils mobiles, selon l'Administration américaine du commerce international. Cela a ouvert davantage d'opportunités de marché, de sorte qu'à travers le Nigeria, par exemple, les jeunes sur les réseaux sociaux ouvrent régulièrement des marques de mode.

« Les Africains veulent porter l’Afrique. C’est vraiment beau à voir parce que ça n’a pas toujours été comme ça », a déclaré Omoyemi Akerele, qui a fondé la Lagos Fashion Week en 2011 pour encourager le mécénat de la mode nigériane et africaine. "Mais une décennie plus tard, c'est tout ce que les gens veulent porter."

Les jeunes créateurs réinventent les codes du luxe

Présentant un mélange de créateurs de tout le continent, le défilé de mode annuel célèbre – et offre un marché pour – les marques locales mettant principalement en valeur la culture et l'artisanat africains dans différentes couleurs et styles.

Au Nigeria et dans d'autres régions d'Afrique, les jeunes créateurs de mode ont soif de succès et envahissent la scène mondiale, a déclaré le directeur général de l'UNESCO.

"Une nouvelle génération de jeunes créateurs fait sensation sur la scène internationale, réinventant les codes du luxe tout en les réconciliant avec les exigences d'une mode et d'un patrimoine durables et locaux", a-t-elle déclaré.

L'une de ces créatrices à la Fashion Week de Lagos, Ejiro Amos-Tafiri, a déclaré qu'elle utilise sa marque pour raconter des histoires africaines tout en célébrant « la sophistication, la classe et le caractère unique de chaque femme ».

"Avec plus de visibilité, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de culture dans la culture nigériane, en particulier dans l'industrie de la mode", a-t-elle déclaré. "L'Afrique est donc vraiment la prochaine frontière (pour l'industrie de la mode)."