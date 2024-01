Liban : la man'ouché classée au patrimoine mondial de l'UNESCO

La célèbre Man'ouché libanaise, plus connue dans le monde sous le nom de manaïche ou encore man'iché est désormais le patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette grande galette de pain circulaire de la cuisine levantine est saupoudrée traditionnellement puis cuite au four. La Man'ouché constitue la quintessence du petit-déjeuner libanais.

"Je suis très heureux que manousheh, manoush, ou manaïsh, comme on l'appelle dans notre dialecte, soit un patrimoine immatériel, désormais mondial. Et tout le monde devrait savoir que la manousheh est uniquement libanaise et surtout des montagnes du Liban, et arrivée jusqu'à la côte. C'est à la mode maintenant. C'est une tradition libanaise que chaque matin, chaque midi, chaque après-midi et chaque soir, nous soyons ici avec mes amis...De plus, j'ai des amis égyptiens maintenant. Je les amène manger du manousheh ici à Beyrouth." Délcare, Garen Yosolkanian, client.

Des experts de l'UNESCO se sont réunis au Botswana en décembre dernier pour approuver 55 nouvelles pratiques, notamment la fabrication du manaïsh, que l'organisation décrit comme « le petit-déjeuner libanais par excellence ».

« La man'ouché au thym est désormais inscrite au patrimoine libanais par l'UNESCO, et c'est très important car la carte libanaise est très vaste. Ce n'est pas seulement la man'ouché au thym qui devrait être répertoriée, mais plusieurs autres plats devraient également l'être. Parce que notre cuisine doit se diffuser davantage, car nos ingrédients et notre cuisine sont uniques et sont demandés dans tous les pays du monde." clame, Muhammad Siblini, client.

A prix abordable et décrit comme le repas des pauvres, la man'ouché est devenue l'obsession de toutes les couches sociales au Liban. Dans tout le pays, on en raffole au petit-déjeuner. Du pain béni, en pleine crise économique avec ses inflations.