ONU : une expo salue le rôle des femmes dans les processus de paix

Ce mercredi à New York, devant le siège de l’ONU, les passants pouvaient apercevoir des portraits de femmes pour célébrer leur rôle dans le maintien de la paix. L’exposition est composée de 50 portraits du monde entier.

“La paix passe par les femmes. Nous leur rendons hommage. Nous saluons leur courage, leur résilience, leur ingéniosité et nous saluons également les résultats du travail qui, à terme, nous apportera une paix durable, un développement et des sociétés durables et pacifiques dans le monde entier”, explique Sima Bahous, directrice exécutive d'ONU-Femmes.

Cette exposition se tient à l’occasion du 23è anniversaire de la résolution 1325 du conseil de Sécurité. Ce texte marque une avancée importante en reconnaissant le rôle des femmes dans les processus de paix.

"Il est d’une importance cruciale d’avoir plus de femmes dans les missions de maintien de la paix. Et de leur donner davantage d’autonomisation dans le cadre du maintien de la paix. Car on ne peut pas construire une paix durable sans les femmes. Et les opérations de maintien de la paix doivent refléter la réalité des communautés dans lesquelles nous travaillons. Ces communautés sont composées de 50 pour cent de femmes et 50 pour cent d’hommes. Nous avons donc l’obligation d’œuvrer en faveur de la parité hommes-femmes dans notre mission”, explique Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel, Nations Unies.

Vingt-trois ans après cette résolution qui vise à améliorer la protection des femmes pendant les conflits, l’ONU note cependant que beaucoup de travail reste encore à accomplir.