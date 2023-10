Les îles Canaries espagnoles face aux flux de migrants

El Hierro, localité des îles espagnoles des Canaries est aux prises avec une vague sans précédent d'arrivées de migrants en provenance d'Afrique. El Hierro, se trouve à environ 400 kilomètres au large de la côte ouest de l'Afrique.

Environ 6 000 migrants y sont arrivés entre le 1er janvier et le 15 octobre, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.

"On n'avait pas peur de mourir, parce que quand on était sur le bateau on se parlait, on riait, parce qu'on avait un objectif à atteindre.", explique Mohamed, migrant mauritanien.

Un objectif périlleux tant de nombreux migrants comme Mohamed n’ont pas toujours pas cette chance. Face aux risques, un programme de gestion des flux migratoires tente d'inverser la tendance.

"À ce jour, 12 500 personnes ont été empêchées de partir. Nous avons évité de mettre 12 500 personnes en danger. Cela a été fait et représente plus de 40 % de tous les départs irréguliers.’’, a déclaré Fernando Grande-Marlaska, ministre espagnol de l'Intérieur.

Hierro, prend les allures de Lampedusa, en référence à la petite île italienne de la Méditerranée qui a longtemps été un point de transit privilégié pour les migrants.

"Le gros problème que nous avons ici à El Hierro est que c'est le dernier port dont ils disposent. S'ils n’y arrivent pas à cause du manque de carburant, parce qu'ils sont à la dérive, parce qu'ils ne savent pas comment s'orienter ou parce qu'ils n’ont même pas de GPS nécessaire pour l’orientation, ou parce que les garde-côtes ou le radar ne les détectent pas, c'est tout : l’aurevoir", explique Ferran Mallol, volontaire de la Croix-Rouge.

Il y a deux ans, un bateau de migrants parti de la Mauritanie pour les îles Canaries a fini par dériver jusqu'à l'île de Tobago dans les Caraïbes. Les corps d’une dizaine de migrants morts ont été retrouvés à bord.

"Dans 90 pour cent de ces cas, les corps restent non identifiés et ne sont revendiqués par personne. Nous informons donc le tribunal que l'autopsie est terminée et procédons à l'enterrement avec les autorités publiques.", explique María José Meilán, médecin et directrice de l'institut médico-légal de Las Palmas.

De nombreux migrants reposent dans ce cimetière. Ils y sont enterrés anonymement. Leurs vies ayant été brisées par les eaux troubles de l’Atlantique.

"Je suis désolé pour eux. J'ai pleuré, quand je les ai enterrés, j'ai pleuré parce que ce sont des gens qui viennent émigrer, ils viennent chercher une vie ici, comme nous sommes allés à Cuba ou allés au Venezuela", a déclaré Bartolomé Gómez, fossoyeur.

Samedi, un bateau en bois rempli de 321 migrants a atteint l'île, soit le plus grand nombre jamais arrivé à bord d'un seul bateau dans l'archipel