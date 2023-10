RDC : Luanda et Nairobi appellent au cantonnement des M23

Le processus de médiation de l’Union africaine pour la normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda sous l’égide de l’Angola et dans l’impasse. C’est ce qu’ a déclaré samedi à Nairobi Joao Lourenco.

Le président angolais a présenté comme entrave majeure, le cantonnement des rebelles du M23.

"Nous avons fait de grands progrès ensemble, tant dans le processus de Luanda que dans celui de Nairobi, nous avons fait de bons progrès ensemble, mais nous avons stagné sur un point : nous avons besoin que le cantonnement du M23 soit réalisé.’’, a déclaré Joao Lourenco.

De son côté William Ruto dont le pays mène un dialogue plus large avec de nombreux groupes armés opérant dans l'est de la RDC, a proposer un mécanisme pouvant faciliter le cantonnement des rebelles.

"Nous pensons qu'il est possible d'engager des consultations, de stabiliser la partie orientale de la RDC (République démocratique du Congo) et de permettre au peuple de la RDC (République démocratique du Congo) en général de bénéficier de ses progrès, de son développement, de la stabilité et du progrès dans sa région.’’, a déclaré le président kenyan.

Les combats ont repris dans cette partie de la RDC. Obligeant plus de 80 000 personnes à quitter leurs habitations depuis le 1er octobre, selon l’ONU.