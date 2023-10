Cameroun : 27e édition du festival Écrans Noirs

Quarante huit films étaient en sélection lors de la 27e édition du festival Écrans Noirs. Seuls 11 films étaient en course pour l’écran d’Or, c’est le film "' Mon père le diable " de la camerounaise Ellie Foumbi qui rafle la mise.

Une marche sur le tapie rouge qui marque la 27e édition du Festival Ecrans Noirs. Acteurs, réalisateurs, cinéphiles sont venues assister à la clôture du Festival Ecrans Noirs au Palais des congrès de Yaoundé au Cameroun.

'' J’ai particulièrement aimé les longs métrages, j’en ai découvert beaucoup qui ont été projetés pendant la semaine. Malheureusement que je n’avais pas vu avant à la télévision mais c’était très bien de les voir ici'', explique Coriane Sama, cinéphile.

Comme à chaque édition, la cérémonie a été marquée par l’Ecran d’Or décerné à la réalisatrice Ellie Foumbi pour son film « Mon père, le diable ». De nombreuses séries, des documentaires mais également des acteurs ont reçu des récompenses

'' Je suis très satisfait d’avoir gagné un prix de meilleur actrice camerounaise et je suis satisfait que notre film aussi a gagné un prix pour le meilleur film d’Afrique centrale. Donc, on a passé une semaine agréable à Yaoundé pour les Ecrans Noirs et j’espère qu’on va revenir l’année prochaine pour présenter d’autres œuvres et gagner d’autres prix '', a déclaré Stéphanie TUM actrice.

Des cinéastes africains ont participé aux Ecrans Noirs et certains ne sont pas rentrés bredouilles comme le sénégalais Thomas Delgado qui remporte le grand prix du meilleur scénariste.

'' C’est vraiment un prix de reconnaissance de tout ce que je fais, de tous les sacrifice pour arriver à ce point. Je dis un grand merci à ce festival qui peut être une tribune et je l’applique en reconnaissance. C’est mon travail en tant que coscénariste parce que j’ai travaillé ce scenario avec mon coscénariste qui s’appelle Ousmane Mati Ndiaye'', a expliqué Thomas Delgado scénariste burkinabé.

Depuis le 14 octobre, cette édition a permis de découvrir de nombreux films africains.