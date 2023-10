RDC : au moins 28 morts dans un naufrage sur le fleuve Congo

Au moins 28 corps ont été repêchés et des dizaines de personnes étaient portées disparues après le naufrage d'une baleinière vendredi sur le fleuve Congo, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a-t-on appris dimanche auprès d'un responsable provincial.

Une baleinière qui quittait Mbandaka pour le territoire de Bolomba, dans la province de l’Équateur (nord-ouest), a fait naufrage dans la nuit de vendredi à samedi.

"Le bilan provisoire est de 28 corps repêchés, des dizaines de personnes sont encore portées disparues et les recherches continuent", a déclaré Chrispin Mputu, ministre de l'Intérieur de la province de l’Équateur, interrogé par l'AFP.

Le nombre total des passagers ayant pris place à bord de l'embarcation n'était pas encore établi en l'absence du "manifeste (le document reprenant la liste des passagers) qui a disparu", a expliqué le ministre Mputu, joint au téléphone depuis Kinshasa.

Une organisation de la société civile avance un bilan beaucoup plus lourd.

"Nos équipes ont compté jusqu'à 49 corps hier et ce matin, un autre a été récupéré des eaux, portant le bilan à 50 morts", a déclaré à l'AFP Joseph Boyoko Lokondo, un des animateurs de l'organisation "Génération consciente" de la province de l’Équateur, un groupe de pression.

"Jusqu'à présent, une centaine de personnes manquent à l'appel, elles sont portées disparues", a-t-il expliqué, ajoutant qu'"entre 20 et 30 rescapés (étaient) toujours au port, ils ont tout perdu". La baleinière "transportait plus de 200 passagers, des marchandises et du matériel de construction" pour un programme du gouvernement, a ajouté M. Boyoko.

Selon la radio onusienne Okapi, "la baleinière a eu du mal à avancer à cause de la surcharge".

L'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle prévue le 20 décembre en RDC, s'est dit "attristé" par "ce drame" qu'il présente comme "la conséquence directe de la démission du gouvernement qui tolère la navigation nocturne d’embarcations vétustes et surchargées".

Grand pays d'Afrique centrale, la RDC compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur les lacs ainsi que sur le fleuve Congo et ses affluents, où les naufrages sont fréquents. Des bilans sont souvent lourds.

En 2019, un naufrage sur le lac Kivu avait fait une centaine de morts dans le territoire de Kalehe, dans l'est du pays. Le président Félix Tshisekedi, qui s'était rendu sur place, avait alors décrété "le port obligatoire de gilets de sauvetage" pour chaque passager, mesure rarement respectée, et promis de nouveaux bateaux, encore attendus.