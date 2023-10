Libéria : jour de vote pour les législatives et la présidentielle

Les Libériens votent ce mardi lors des élections présidentielle et législatives Le président sortant George Weah part favori pour sa réélection à la tête du Liberia face à 19 candidats en lice au premier tour.

Son principal challenger est l'ancien vice-président Joseph Boakai, 78 ans, a mené sa campagne sous le slogan "Sauvetage", arguant que l'État ouest-africain s'est dégradé au cours des six premières années du mandat de Weah.

Les principaux partis politiques ont promis que les élections présidentielles et législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest se dérouleraient dans le calme.

Mais la récente mort de trois personnes lors d'affrontements entre leurs partisans a alimenté les craintes d'un retour à la violence.

Plus de 2,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest qui rêve de développement et de paix après des années marquées par les guerres et les épidémies.

Ces élections sont les premières que le pays organise seul, suite au départ en 2018 des forces de maintien de la paix des Nations unies (la Minul).