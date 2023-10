Élections au Liberia : place au décompte des voix

Au lendemain de la présidentielle, le décompte officiel des voix a commencé au Liberia. C'est ici, dans ce centre de comptage situé dans la capitale Monrovia, que le dépouillement a lieu. Mardi, les Libériens se sont déplacés pour élire leur président, ainsi que 73 députés et 15 sénateurs.

"Ici, nous compilons électroniquement les résultats. Hier, il y a donc eu des élections. Le dépouillement se poursuit et les résultats sont affichés sur le mur. Des copies de ces résultats sont ensuite apportées au centre de dépouillement et saisies dans le logiciel de comptage des résultats. Avant cela, nous faisons des photocopies. Nous les donnons à tous les observateurs et aux agents des partis présents", explique Isaac Zahn, directeur, NEC Data Center.

La commission électorale devrait commencer à rendre publics les résultats à partir de mercredi. Elle le fera au fur et à mesure du décompte et communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours. L’organe met donc en garde contre les résultats relayés par les réseaux sociaux ou des candidats.

"Lorsque des candidats annoncent leurs propres résultats, je trouve cela préoccupant. C'est pourquoi nous pensons que cela doit être considéré comme des "fake news". Ce n'est que lorsque la Commission électorale nationale annonce un résultat que ce résultat peut être considéré comme réel”, explique Davidetta Browne-Lansanah, présidente de la Commission électorale.

La présidentielle oppose vingt candidats, dont le président sortant George Weah et son principal opposant, Joseph Boakai. Elu en 2017, George Weah reste très populaire même si une partie de la population l’accuse de ne pas avoir assez fait pour lutter contre la corruption. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour est prévu début novembre.