"Les mots du Q", le lexique de la Nigérienne Camille Aumont Carnel

Les "Mots du Q", c’est le titre du deuxième ouvrage de Camille Aumont Carnel. Dans ce lexique cru, la chantre de la sexualité positive décrypte "les expressions problématiques" et propose "les mots qui manquent" pour dédramatiser le rapport à la sexualité.

Pour combler le vide , l’auteure parle de "gaule surprise", et nous invite à découvrir le "désert libidoïen". A contrario, elle range dans les tiroirs des expressions comme "perdre sa virginité", et autres.

"Oui, nous pouvons parler de la culture du viol. Il y a des tonnes d'exemples. Qu'est-ce que la culture du viol ? La culture du viol, c'est dire 'elle s'est fait violer', pas 'elle a été violée'. La culture du viol consiste à culpabiliser la victime en lui demandant ce qu'elle portait au moment des faits ou si elle était ivre. La culture du viol, c'est faire des remarques comme "il n'y a pas de fumée sans feu" ou "ce n'est pas la première fois que ça lui arrive", explique-t-elle.

Le sexe est un sujet dans plusieurs communautés. Mais l'influenceuse brise les codes. Pas étonnant pour Camille Aumont Carnel, à qui on répète depuis le plus jeune âge : "quoi que tu fasses, tu vas cartonner".

"J'ai toujours été très ambitieuse. Le sujet de la sexualité n'a jamais été un tabou pour moi. Et je me suis toujours sentie un peu comme l'amie à qui l'on vient parler de sexualité, à qui l'on vient parler de ses problèmes et à qui l'on peut se confier. Et le sujet de la sexualité s'est imposé tout naturellement en 2018", déclare l'influenceuse.

A 26 ans, sa page Instagram fait à la fois office de journal intime et d'exutoire des questionnements sur la sexualité. Plutôt que de n'en avoir "rien à foutre", Camille Aumont propose de n'en avoir "rien à mouiller".

"Il faut se battre contre beaucoup de choses très patriarcales qu'on essaie de nous imposer, comme être discrète, ne pas parler très fort, ne pas prendre beaucoup de place, être discrète, chuchoter - ce sont des choses que je rejette et contre lesquelles je me bats. Quand j'arrive, j'ai vraiment besoin d'occuper l'espace, parce qu'à un moment donné, dans une société où tout est question de force et de domination, il faut se démarquer", conseille Camille Aumont Carnel.

