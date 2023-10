Séisme au Maroc : les sinistrés commencent à recevoir de l'argent

Les autorités marocaines ont commencé vendredi à verser de l'argent aux familles dont les maisons ont été détruites lors du tremblement de terre du mois dernier qui a fait près de 3 000 morts et qui nécessitera des fonds de reconstruction estimés à 11,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Après qu'une commission chargée par le roi Mohammed VI de superviser les efforts de reconstruction se soit réunie en début de semaine, le gouvernement a déclaré qu'un premier versement mensuel de 2 500 dirhams marocains (242 dollars) serait effectué à partir du 6 octobre.

Le tremblement de terre du 8 septembre a dévasté les régions rurales au sud de Marrakech, où les routes de montagne ne sont toujours pas asphaltées et où l'économie repose sur l'élevage et l'agriculture à petite échelle. Alors que les nuits d'automne se font plus fraîches, de nombreuses personnes dorment dehors dans des tentes offertes, devant la tâche colossale de la reconstruction.

Les paiements font partie de plusieurs formes d'aide que le Maroc prévoit d'apporter aux résidents déplacés par le tremblement de terre. Il fournira une aide temporaire au relogement et jusqu'à 140 000 dirhams (13 600 dollars) pour reconstruire les maisons détruites. Il prévoit également de reconstruire environ 1 000 écoles et 42 centres de santé.

Le cabinet royal a déclaré le 14 septembre que les paiements iraient à 50 000 ménages dans la région touchée. Environ 4,2 millions de personnes vivent à Marrakech et dans les cinq provinces les plus durement touchées par le séisme.

Le Maroc s'est également engagé à rénover et à élargir les routes, à offrir une aide supplémentaire aux agriculteurs et aux éleveurs et à subventionner l'orge et les aliments pour animaux dans les zones les plus durement touchées.

Le tremblement de terre a endommagé des monuments dans toute la région, qui est dominée par la minorité marocaine de langue amazighe.

Le Maroc a créé un fonds spécial d'aide aux sinistrés trois jours après le tremblement de terre. Il est ouvert aux fonds publics et aux dons provenant de l'intérieur et de l'extérieur du Maroc, y compris des gouvernements et des groupes d'aide.

En outre, le Fonds monétaire international, dont les réunions annuelles sont prévues la semaine prochaine à Marrakech, a approuvé un prêt de 1,3 milliard de dollars pour aider le Maroc à renforcer sa résistance aux catastrophes naturelles.