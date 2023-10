Algérie : des "mesures préventives" contre les punaises de lit

L'Algérie a annoncé la mise en place de "mesures préventives" pour éviter toute propagation des punaises de lit, après la multiplication de signalements en France où vit une importante diaspora algérienne.

Le ministère de la Santé algérien a annoncé "l'activation du système de vigilance sanitaire : des mesures qui prévoient "le contrôle sanitaire des avions, des navires et des transports terrestres.

Il sera aussi procédé, au "nettoyage et à l'assainissement régulier des aéroports, des ports et des sites terrestres. Les bagages et les marchandises susceptibles de contenir des insectes nuisibles seront contrôlés et désinfectés.

Alors que les punaises de lit sèment un vent de panique en France et mettent le gouvernement sous pression, des dizaines d'avions en provenance de la France ainsi que des ferrys, continuent d’arriver quotidiennement en Algérie.

Le gouvernement Français a programmé une réunion interministérielle sur le sujet vendredi, selon son porte-parole, Olivier Véran, soucieux de "répondre à l'angoisse légitime des Français".

Disparus de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes qui se nourrissent de sang humain ont fait leur retour voici une trentaine d'années dans les pays développés, à la faveur d'un mode de vie plus nomade, de consommations favorisant l'achat de seconde main et d'une résistance croissante aux insecticides.